Grande Fratello Vip 2021/ Diretta e concorrenti: provvedimento per Katia Ricciarelli?

Grande Fratello Vip 2021: diretta e anticipazioni seconda puntata 17 settembre

Venerdì 17 settembre, in prima serata, torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip 2021. Dopo il primo appuntamento che ha incollato davanti ai teleschermi 2.860.000 telespettatori, share 20.70%, Alfonso Signorini, con le sue opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, conduce la seconda puntata dedicata all’ingresso di altri concorrenti. Nel corso della serata, infatti, Signorini farà il punto sui primi giorni trascorsi nella casa dai vipponi che hanno varcato la famosa porta rossa lunedì scorso, ma annuncerà anche l’ingresso del resto del cast.

Nella casa di Cinecittà, nonostante siano passati pochi giorni dall’inizio del reality, le dinamiche non mancano. Tra scherzi, racconti e confessioni, gli inquilini più famosi d’Italia hanno regalato momenti emozionanti come quello di Manuel Bortuzzo che ha raccontato i dettagli della sparatoria di cui è stato vittima. Non sono mancate neanche le polemiche che hanno come protagonista Katia Ricciarelli.

Nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello Vip 2021

Il cast del Grande Fratello Vip 2021 non è ancora completo. Nel corso della serata, altri concorrenti varcheranno la famosa porta rossa andando ad occupare i letti che, attualmente, sono ancora vuoti. C’è tanta curiosità intorno ai nuovi ingressi per le storie che porteranno. Tra i nomi annunciati spicca quello del modello egiziano Samy Youssef che racconterà una storia attuale e che emozionerà tutti.

Oltre al modello, inoltre, entreranno: Jo Squillo, Davide Silvestri, Andrea Casalino, Nicola Pisu, Miriana Trevisan, Giucas Casella e, soprattutto, Sophie Codegoni che avrà sicuramente un confronto con Soleil Sorge.

Provvedimento per Katia Ricciarelli e confronto tra Ainett Stephens e Amedeo Goria

Sono tanti gli avvenimenti che hanno animato la casa del Grande Fratello Vip 2021 in pochi giorni. Nel corso della serata, Alfonso Signorini si occuperò di Katia Ricciarelli, finita nella bufera per alcune frasi, ma anche delle prime simpatie che stanno nascendo. Tra Ainett Stephens e Amedeo Goria ci sono stati dei contatti che hanno scatenato un’altra polemica sul web e, questa sera, Signorini chiarirà la vicenda.

Non mancheranno, poi, i momenti più divertenti come i primi giorni di convivenza tra gli ex Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. Tra i due ci sarà un clamoroso ritorno di fiamma? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne l’ha già escluso.

