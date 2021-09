FRANCO BORTUZZO, PAPÀ MANUEL AL GF VIP 2021/ “Forse non ti manco”. Ma il figlio…

Un momento di grande commozione Manuel Bortuzzo lo ha regalato al Grande Fratello Vip 2021 non solo parlando della sua vita dopo l’agguato per il quale ha perso l’uso delle gambe, ma anche quando ha parlato del padre. Prima dell’incontro il conduttore Alfonso Signorini ha fatto una rivelazione: “Ma sai che mio figlio non ha mai voluto che lo prendessi sulle spalle?”, gli ha detto il padre vedendo il figlio sulle spalle di Alex Belli. Poi parlando con Manuel ha ricordato che suo padre ha lasciato anche il lavoro per lui, lo ha cambiato per dedicarsi a lui e alla sua riabilitazione. “Voglio vederlo più libero. Noi ci sentiamo un peso, anche se sappiamo di non esserlo. Voglio cominciare una vita da solo, farebbe stare tranquillo me e riempirebbe di orgoglio la mia famiglia”, ha spiegato Manuel Bortuzzo.

Quindi, ha trovato un biglietto del padre Franco: “Ciao Mate, forse io non ti mancherò così tanto, ma devi sapere che tuo padre è orgoglioso di te. Tu sei un esempio per tutti e io ogni giorno continuo a imparare qualcosa di nuovo da te, grazie. Ricorda che noi non molliamo mai”. E lui in lacrime ha commentato: “Penso sempre a lui, so che con lui sarebbe tutto più semplice, ma farcela da solo mi fa stare meglio”. (agg. di Silvana Palazzo)

Franco Bortuzzo oggi al Grande Fratello Vip 2021

Franco Bortuzzo torna in tv, ma stavolta per un motivo ben diverso: incontrare suo figlio Manuel al Grande Fratello Vip 2021. Avrà modo, quindi, di riabbracciare il giovane, la cui storia continua a commuovere l’Italia intera. Non è da molto che si sono “staccati”, ma la mancanza sarà già tanta, considerando il legame tra i due, soprattutto dopo l’incidente del ragazzo, giovane promessa del nuoto azzurro che nel febbraio di tre anni fa fu sparato per “errore” mentre era in piazza con la fidanzata. I due ora vivono insieme all’Eur, a Roma, fatta eccezione per questo periodo di lontananza dovuto alla partecipazione di Manuel Bortuzzo al reality di Canale 5.

Una scelta dettata dalla volontà di essere più vicini al centro di riabilitazione in cui Manuel si allena dopo quell’agguato del 2019 per il quale ha perso l’uso delle gambe. Dunque, questa è la prima volta che Manuel Bortuzzo vive separato da suo padre, dopo aver vissuto in simbiosi per tutto questo tempo. Quindi, i due avranno modo di rivedersi da vicino.

Manuel Bortuzzo e papà Franco: un legame simbiotico

Se quella di Manuel Bortuzzo è una storia di grande forza e resilienza, lo stesso si può dire del padre, che del resto ha trasmesso queste caratteristiche al figlio. Sin da quando suo figlio è finito in ospedale si è distinto per le sue parole, una lezione di vita, visto che una vicenda del genere farebbe comprensibilmente crescere rancore e rabbia. Invece, Franco Bortuzzo ha aiutato suo figlio a non lasciarsi andare a questi sentimenti, a concentrarsi sul suo nuovo presente e quindi anche sul futuro, che resta degno di essere vissuto nonostante la sua condizione. Ed è questa la grande lezione di vita che sta dando il figlio nella Casa del Grande Fratello Vip 2021.

“La tua pacatezza non ha eguali”, gli disse ad esempio Federica Sciarelli in una puntata di Chi l’ha visto dopo l’agguato. Quella stessa pacatezza traspare dal figlio Manuel. “Non ha mai mollato, non mollerà neanche in questa sottrazione, anche se avrà una vita diversa, sarà sempre una miglior vita che non dover portare i fiori da qualche parte”.



