Rossella Erra/ “Sognavo la danza ma i miei volevano studiassi, mia figlia 18enne…”

Rossella Erra, giurata di Ballando con le Stelle è stata intervistata stamane dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri. “Lorenzo Biagiarelli andava difeso” ha raccontato in merito all’ultima edizione di Ballando parlando del compagno di Selvaggia Lucarelli, “Non era giusto che lui passasse come raccomandato”. E ancora: “Io parlo a nome mio e di chi si sente rappresentato da me, quindi a chi gli va bene ok se no ciao”. Poi Rossella Erra ha proseguito: “Io ho studiato danza nonostante la mia fisicità, all’epoca ero magrolina, adesso ho un peso specifico più grosso. La mia passione è stata interrotta da mamma professoressa e papà generale, dovevo diventare commercialista e ho studiato”.

Rossella Erra è l’ambasciatrice del pubblico: “Una grande fortuna e non smetterò mai di ringraziare Milly Carlucci. Avendo avuto un passato un po’ doloroso io oggi l’affetto del pubblico me lo prendo e ci vivo, e quando incontro le persone che mi fermano le ascolto e poi riporto, chiaramente con la mia opinione”. Rossella Erra ha una figlia di 18 anni, Beatrice: “Ha fatto 18 anni da poco, poi quando fanno 18 anni questi figli ti sfuggono. E’ la cosa peggiore, è indifferente alla mamma poi però mi chiede i video di tutti quanti…. Adoro lei e il mio cane”. Chiusura su Rossella Erra in cucina: “Se il comitato non ha niente da fare un bel programma di cucina… io faccio la sfacciata”.

