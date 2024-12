Tina Cipollari e i rapporti con Federico Fashion Style

Tina Cipollari, nel corso degli anni, ha spesso cambiato look senza rinunciare al suo stile elegante e da vamp. Sin dalle prima puntate di Uomini e Donne a cui ha partecipato inizialmente come corteggiatrice e tronista, ha sempre sfoggiato capelli biondi. Il biondo, infatti, è l’unico dettaglio del suo look che non è mai cambiato pur rinnovando, nel tempo, le varie tonalità. Ciò che, invece, è cambiato è sicuramente il taglio così come la messa in piega.

Se fino a qualche anno fa la bionda opinionista di Uomini e Donne amava sfoggiare boccoli vaporosi che, insieme ad abiti super luccicanti la rendevano una vera vamp, nell’ultimo periodo, qualcosa è cambiato. Tina, infatti, non ha rinunciato ai suoi abiti lunghi ed eleganti, ma ai boccoli sì preferendo sfoggiare un taglio medio e una piega liscia. Fino a qualche tempo fa, ad occuparsi del suo look, era Federico Fashion Style ma oggi qualcosa è cambiato.

Tina Cipollari e le dichiarazioni su Federico Fashion Style

Ospite della puntata di Belve trasmessa il 10 dicembre 2024, ai microfoni di Francesca Fagnani, Tina Cipollari ha parlato di tantissimi argomenti come Uomini e Donne e il rapporto con Gemma Galgani. Nel corso della serata, tuttavia, la padrona di casa ha stuzzicato la sua ospite anche sul look e sul rapporto con Federico Fashion Style e, nel rispondere alla domanda, la bionda opinionista ha svelato perchè non è più lui ad occuparsi del suo look.

“Sì, per un periodo mi sono fatta curare il look da lui. Poi ho smesso. Come mai? Perché non mi accontentava più. Sì anche mio marito è parrucchiere. Se è meglio il mio ex marito? Non perché è il mio ex marito, ma non c’è confronto, proprio come il giorno e la notte”, le parole di Tina.

