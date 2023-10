Rossella Erra vittima di body shaming: “Sei un bidone, vergognati e dimagrisci”/ Il racconto: “Umiliata”

Rossella Erra vittima di boding shaming: il racconto a La volta buona

Rossella Erra, portavoce della giuria popolare di Ballando con le stelle, ha parlato del body shaming che ha subito sul web. Ospite a La volta buona, programma condotto da Caterina Balivo, l’ex commercialista di Portici ha raccontato tutte le ingiurie e gli insulti subiti dalla gente sui social: “Sei un bidone“, “Vergognati e dimagrisci” queste sono solo alcune delle violenze verbali alle quali è stata sottoposta.

“Prima di avere la forza di leggerli in tv ci è voluto tanto. È stato difficile” ha raccontato alla conduttrice: “Mi sento umiliata, non mi sento bene con me stessa e a volte disprezzo il mio corpo. A volte penso abbiano ragione… Mi dicono che non merito di stare in tv, che sono un’ignorante e una cafona per come mi vesto… Poi mi rinfranco quando incontro la gente per strada che mi dimostrano il loro affetto“.

Erra: “Mi vergogno quando quelle parole le legge mia figlia”

Rossella Erra, commossa a La volta buona, ha raccontato la violenza verbale a cui spesso è stata sottoposta e quanto questo sia per lei doloroso soprattutto verso la figlia: “Mi vergogno quando quelle parole le legge mia figlia. Mi ha detto ‘ti odiano proprio, mamma” ha dichiarato alla Balivo.

La portavoce della giuria popolare nello show di Milly Carlucci, ha poi parlato dello speciale rapporto che la lega alla figlia verso la quale sente la colpa di non essere stata abbastanza presente. Ad un certo punto, la conduttrice manda in onda un videomessaggio della ragazza che dichiara: “So che per te sono stata e sono sempre al primo posto. A me e papà piaci sempre così come sei, per te ci siamo e ci saremo sempre“.

A #LaVoltaBuona #RossellaErra legge alcuni degli insulti che ogni giorno riceve dagli haters pic.twitter.com/H0Yd0S9o41 — La Volta Buona (@voltabuonarai) October 18, 2023













