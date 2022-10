Rossella Fiamingo “Diletta Leotta mi ha insegnato l’amicizia”/ “Elodie mi porta bene”

Rossella Fiamingo non vive di solo sport, ma anche di tante altre cose. Come il fidanzamento con Gregorio Paltrinieri e l’amicizia con Diletta Leotta ed Elodie. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, la campionessa di scherma nella “spada”, già medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016, punta sulla “trasversalità mediatica”. E l’altro podio è quello che la lega a Diletta Leotta, “un’amicizia vera che il tempo sta cementando”. “Quando ci va di stare insieme ci cerchiamo – spiega la campionessa -. Siamo piuttosto timide, coetanee e abbiamo gli stessi interessi. Grazie a Diletta ho capito che cos’è l’amicizia“.

Quasi coetanee, Rossella Fiamingo è nata un mese prima di Diletta Leotta. E il compleanno della presentatrice sportiva, che festeggia il 14 agosto, Rossella lo definisce “l’evento estivo dell’anno”. “Quest’anno siamo andate in Sardegna“. Le due si conoscono dal 2015 e l’incontro è avvenuto negli studi di Sky. L’amicizia con Elodie è nata attraverso Diletta: “Ci siamo trovate subito, è alla mano ed è facile andare d’accordo – spiega Fiamingo -. Le sue canzoni mi portano fortuna in gara“.

Rossella Fiamingo, chi è l’amica di Diletta Leotta ed Elodie?

Rossella Fiamingo si descrive al Corriere della Sera come una sportiva determinata e sensibile. E quando è in pedana rimane ferma e di ghiaccio: “Possono farmi qualunque cosa, io non mi scompongo“. Ma è anche molto ambiziosa e per questo “le medaglie non bastano mai”. Ha vinto due volte l’oro nella spada individuale nei Mondiali di scherma nel 2014 a Kazan e nel 2015 a Mosca, venendo premiata dal Presidente della Repubblica Sergio Matterella con l’onorificenza di Ufficiale al merito della Repubblica italiana nel 2016. Seppure le piaccia essere un modello per i giovani, non si definirebbe la “perfettina” della situazione.

“Non mi ritengo una gran bellezza – sostiene Fiamingo -, ma una ragazza normale, anche se curata e femminile. Forse prima non accettavo i miei difetti – continua -, però quando ho imparato ad assecondare imperfezioni e limiti mi sono staccata dagli stereotipi della bellezza e mi vedo meglio“.











