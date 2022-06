Gregorio Paltrinieri/ L’omaggio di Rossella Fiamingo: post per le medaglie Mondiali

GREGORIO PALTRINIERI, L’ORGOGLIO DI ROSSELLA FIAMINGO

Un post per celebrare il fidanzato, dominatore ai Mondiali nuoto 2022: questo ha fatto Rossella Fiamingo per Gregorio Paltrinieri. Una storia d’amore nata l’estate scorsa, o comunque ufficializzata all’epoca: appena dopo le Olimpiadi, i due erano stati anche ritratti abbracciati in barca. Appena prima di partire per Budapest, Paltrinieri aveva rivelato la relazione con la schermitrice catanese parlando delle loro differenze (in un’intervista a Repubblica), di come lei nuoti regolarmente e del desiderio, da parte di Greg, di imparare a tirare di scherma (naturalmente con la spada, ha aggiunto), uno sport che seguiva solo alle Olimpiadi ma che ora, vista la relazione con Rossella, lo interessa di più.

GREGORIO PALTRINIERI MEDAGLIA D'ORO/ Diretta 10 km fondo Mondiali: Acerenza argento!

Ad ogni buon conto Paltrinieri è stato omaggiato dalla fidanzata attraverso le storie di Instagram: nella prima foto si vede Greg durante la premiazione per l’oro nella 10 Km di fondo, la FIamingo ha aggiunto una corona sulla testa del fidanzato con la scritta King che non ha bisogno di spiegazioni. La seconda foto è forse ancora più indicativa: un collage con le medaglie che Paltrinieri ha vinto nel corso della carriera.

GREGORIO PALTRINIERI MEDAGLIA D'ARGENTO/ Diretta 5 km fondo Mondiali: oro a Wellbrock

I MONDIALI DI PALTRINIERI

A questa collezione di medaglie, Gregorio Paltrinieri ne ha aggiunte quattro ai Mondiali nuoto 2022: e dire che la spedizione a Budapest per il carpigiano era iniziata tutt’altro che bene, con la delusione per un 800 nuotato ben lontano dalle sue possibilità. Le critiche però gli sono servite, perché nei 1500 Paltrinieri è stato devastante: entrato in finale con il settimo tempo, ha sbaragliato la concorrenza nuotando a lungo sotto il record del mondo, e vincendo un incredibile oro.

Poi Greg si è concentrato sulle gare in acque libere: pronti via, ha vinto la medaglia di bronzo nella staffetta mista 4×1,5 iniziando a scaldare i motori per le gare individuali. Qui, Paltrinieri ha festeggiato l’argento nella 5 Km (arrendendosi a Florian Wellbrock), poi nella 10 Km è riuscito ancora una volta a rimanere davanti a tutti, facendo splendida doppietta con Domenico Acerenza che si è preso l’argento. Paltrinieri ha dunque lasciato Budapest con due ori, un argento e un bronzo: ancora una volta è stato lui il grande volto del nuoto italiano, per l’orgoglio della fidanzata Rossella Fiamingo.

DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI/ Oro e record! Finale 1500 Mondiali video: Greg super!

© RIPRODUZIONE RISERVATA