Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri stanno insieme/ È amore dopo le Olimpiadi!

Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri. Fino a poche settimane fa, l’unico aspetto in comune era l’essere un atleta italiano che cercava di dare il meglio alle Olimpiadi di Tokyo. Invece lì nella capitale nipponica i due trovato non solo il podio nella propria disciplina – fioretto lei, nuoto lui – ma anche l’amore. Rossella e Gregorio stanno insieme e a renderlo ufficiale è una foto postata proprio dalla sportiva su Instagram.

Lei, lunghi capelli raccolti in treccine, copre il volto di lui mentre lo abbraccia con tenerezza, ma non al punto tale da renderlo irriconoscibile: il sorriso di Paltrinieri è infatti più che evidente. D’altronde, il tag al campione di nuoto conferma i dubbi di quei pochi che non l’hanno riconosciuto. In tanti sono rimasti senza parole di fronte a queste immagini, anche amici e colleghi della coppia.

Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri, dalle Olimpiadi all’amore

Da Federica Pellegrini a Gabriele Detti, da Tania Cagnotto che trova i due insieme una “Bombaaaaaaa” a Filippo Magnini, fino a Gianmarco Tamberi e Margherita Granbassi, sono solo alcuni degli sportivi azzurri ad aver commentato con gioia e sorpresa la coppia. Un amore che sboccia per Paltrinieri dopo un periodo piuttosto complicato: il nuotatore 26enne ha contratto la mononucleosi un mese prima di partire per il Giappone.

Questo lo ha portato a scendere in vasca non al meglio delle sue capacità; nonostante ciò ha conquistato l’argento negli 800 e il bronzo nei 10 km. Rossella Fiamingo invece non ha spiccato nel torneo individuale di spada, fermandosi ai quarti di finale; tuttavia, nella gara di squadra, ha conquistato la medaglia di bronzo.

Un post condiviso da Rossella Fiamingo🌵 (@rossellina91)





