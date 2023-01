ROSSELLA, SCUSE ALLA MAMMA ANNAMARIA A C’È POSTA PER TE/ Luca Argentero interviene e commuove

Rosella e sua mamma Annamaria: per loro arriva Luca Argentero!

Rossella e sua mamma Annamaria si riabbracciano a C’è posta per te 2023 alla fine della nuova puntata. Prima però arriva in studio la sorpresa per Annamaria: Luca Argentero, attore idolo della donna. Lui ha per loro parole di stima: “Sono certo del fatto, perché ho parlato con lei, che si senta davvero in colpa per non esserti stata vicina, anche se credo sia comunque una cosa difficile. E sono certo che da mamma l’abbia voluta proteggere in quel momento”.

Le parole di Luca Argentero toccano madre e figlia che si commuovono, anche per il dono che l’attore, insieme a Maria De Filippi e alla produzione, hanno voluto fare ad Annamaria attraverso un biglietto che viene letto solo dalla diretta interessata. Rossella, sua mamma e Luca Argentero salutano tutti prima di lasciare insieme lo studio di C’è posta per te. (Aggiornamento di Anna Montesano)

La storia di Rosella e sua mamma Annamaria a C’è posta per te 2023

La seconda puntata di C’è posta per te 2023 si conclude con la storia di un regalo. Maria De Filippi presenta in studio l’ultimo ospite della serata: Luca Argentero. Il celebre attore è la sorpresa che Rossella vuole fare a sua mamma Annamaria. La donna si sente in colpa per il suo comportamento e racconta: “Tra me e lei ormai c’è un muro che ho costruito io senza rendermene conto ma di cui sono pentita. Io non ho capito la gravità della malattia di mio padre e ho lasciato sola mia madre durante tutta la malattia. Non ho capito che lui stava morendo a soli 57 anni e l’ho lasciata sola”.

Al padre viene diagnosticato il Lupus, malattia che Rossella crede non sia grave né mortale, motivo per il quale continua a vivere la sua vita senza preoccuparsi tanto delle condizioni del padre. Comprende che suo padre sta realmente morendo solo tre giorni prima della sua morte. Oggi Rossella vuole scusarsi con sua madre e abbattere quel muro che si è creato.

Rossella chiede scusa alla mamma Annamaria: “Si è alzato un muro tra noi”

Annamaria, la mamma di Rossella, ha accettato l’invito di Maria De Filippi a C’è posta per te e si commuove nello scoprire che dall’altra parte della busta c’è sua figlia. “Da quando papà non c’è più si è alzato un muro tra noi. – esordisce Rossella tra le lacrime – Da giugno in casa nostra regna il silenzio. Pensavi di avere una figlia sensibile, matura ma mi sono mostrata il contrario. Se sono qui stasera è per chiederti scusa e fami perdonare e tornare a darti tutto l’amore del mondo.”

