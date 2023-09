Rosy Chin imita Rosa Ricci di Mare Fuori. Poi: “Besame er bu*io“/ Parola vietata al Grande Fratello 2023 e…

Rosy Chin e l’imitazione di Rosa Ricci di Mare Fuori

Rosy Chin regala un’imitazione imperdibile di Rosa Ricci, uno dei personaggi di Mare fuori più amati dal pubblico. Dopo le prime confidenze, i concorrenti del Grande Fratello 2023 cominciato a regalare momenti divertenti al pubblico. Nelle scorse ore, così, Rosy Chin che ha già conquistato le simpatie dei telespettatori sin da quando ha varcato la porta rossa della casa di Cinecittà, si è lasciata andare ad un’imitazione che il popolo del web ha definito “perfetta”.

Rosy Chin, come tantissimi telespettatori, ha dimostrato di essere una fan di Mare fuori. La chef ed imprenditrice, infatti, si è cimentata nell’imitazione di Rosa Ricci lasciando tutti a bocca aperta. Rosy, tuttavia, ha intrattenuto i concorrenti anche con le sue doti canore pronunciando, però, una parola che sarebbe vietata dalle nuove direttive.

La parola vietata pronunciata da Rosy Chin

Mentre tutti erano in cucine intenti a preparare da mangiare, Rosy ha cominciato a cantare sfoggiando la sua voce. La chef ha scelto di esibirsi sulle note di Besame mucho, ma ha pensato di modificare un po’ il testo. Rosy, così, ha cominciato a cantare “Besame er bu*io“. Una parola che, per il momento, non avrebbe portato a nessun richiamo da parte degli autori.

E’ andata diversamente, invece, a Lorenzo Remotti che è stato l’autore della prima parolaccia pronunciata in casa subendo un richiamo importante in confessionale da parte degli autori.

