Rosy Chin: tavolo fisso riservato per Chiara Ferragni e Fedez al suo ristorante/ L’amica “È una stakanovista”

Rosy Chin e il tavolo nel suo ristorante per Fedez e Chiara Ferragni

Rosy Chin è entrata nella casa del Grande Fratello 2023 con tantissimo entusiasmo e, sin dai primi giorni nella casa, si è messa in luce grazie al suo carattere forte e determinato. Un carattere che le ha permesso anche di trasformare il suo locale in uno dei ristoranti più famosi di Milano. Rosy, infatti, è titolare ristorante orientale Yokohama, molto frequentato anche dai personaggi più famosi. Il locale di Rosy Chin è molto frequentato e per evitare che, alcuni ospiti e amici non trovino posto, viene riservato sempre loro un tavolo.

A svelarlo è Ivan Rota per Dagospia che racconta come, ogni sera, all’interno del ristorante della chef del Grande Fratello 2023 venga riservato sempre un tavolo a Fedez e Chiara Ferragni, amica della stessa Rosy.

Le parole dell’amica di Rosy Chin

Rosy Chin è mamma, moglie ed imprenditrice e, nella casa del Grande Fratello 2023, la sua storia, non è stata ancora raccontata totalmente, Tuttavia, a far scoprire qualcosa in più di Rosy è un’amica che ha parlato con Ivan Rota per Dagospia. “Rosy è proprio così, libera, un po’ pazza”, racconta l’amica che poi la descrive anche come imprenditrice. Con le sue idee e il suo talento, infatti, ha rivoluzionato il classico ristorante cinese ottenendo un grandissimo successo.

“Di lei tutti sanno che è una seria lavoratrice, stakanovista”, ha fatto sapere l’amica, “Ha come clienti del ristorante influencer e vip, molti calciatori. Lei fa sempre spettacolo nelle sue cene, ha rivoluzionato il classico ristorante cinese. È innanzitutto una performer e ha sempre un tavolo fisso per Fedez e Chiara Ferragni, sua cara amica”.

