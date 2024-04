Rosy Chin verso il nuovo debutto TV? / Un progetto dopo il Grande fratello é in cantiere!

Grande fratello 2024, Rosy Chin racconta il cambiamento dopo la conquista del successo in TV

Tra i grandi protagonisti di Grande fratello 2024, Rosy Chin prepara il terreno fertile per un ritorno in TV, dopo il reality show e anche nel ruolo di conduttrice! Ebbene sì, l’esperta di cucina nell’arte fusion che unisce l’orientale all’occidentale sogna un progetto nel piccolo schermo, che magari possa coniugarsi con la cucina.

Perla Vatiero: "Voleva lo scontro e ha perso..."/ É guerra aperta a Beatrice Luzzi, dopo il Grande fratello

Per meglio dire in termini più semplici, Rosy Chin sogna un programma alla Masterchef dove potersi imporre alla conduzione.

“Fortunatamente il mio ristorante aveva molto successo anche prima che partecipassi al reality” – esordisce tra le dichiarazioni post-Grande fratello 2024 in un’intervista concessa a SuperGuidaTv – “La differenza è che ora i clienti mi chiedono qualche curiosità su Grande Fratello“.

Anita Olivieri smentisce la crisi con Alessio Falsone/ "Mi ha dimostrato quello che mi è mancato per anni"

La sua principale occupazione lavorativa resta quindi quella della cucina ma Rosy Chin non escluderebbe l’inizio di una carriera televisiva: “Mi piacerebbe che questa esperienza mi permettesse di far conoscere meglio il mio lavoro: la tv è piena di chef uomini, ma ci sono anche le chef donne!“.

Il progetto post-Grande fratello 2024 di Rosy Chin é inaspettato!

Per Rosy Chin, uscente di Grande fratello 2024, un progetto é in cantiere sul nuovo esordio in TV, così come il rilascio di un libro:

“C’è un progetto televisivo nel cassetto su cui per ora non posso dire nulla. Ma posso annunciare che sto ultimando il mio libro che uscirà prossimamente – fa sapere l’esperta di arte fusion di Grande fratello per poi spoilerare qualche altra curiosità del suo post-reality show e l’opera all’orizzonte-. contiene la mia storia e le mie ricette”. Nel frattempo, intanto, Rosy Chin prosegue la gestione del suo ristorante made in Milan e a dedicarsi alla cucina “fusion” su GialloZafferano e sui miei canali social”.

Beatrice Luzzi e Guiseppe Garibaldi stanno insieme? Rivelazione a Verissimo/ "Fidanzato? Vedo dove va cuore"

Per la quota Grande fratello 2024, inoltre, s’infiamma la guerra a distanza tra Perla Vatiero e Beatrice Luzzi…











© RIPRODUZIONE RISERVATA