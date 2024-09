Paura a Rotterdam dove un uomo armato di due grossi coltelli ha aggredito delle persone, causando anche una vittima. Stando a quanto riferito dal quotidiano olandese De Telegraaf, l’episodio si è verificato nei pressi del ponte Erasmus, appunto a Rotterdam, e il bilancio è appunto di due persone aggredite, fra cui una uccisa, oltre allo stesso aggressore ferito. Secondo alcuni testimoni che hanno assistito alla terribile scena, l’uomo “era chiaramente intenzionato a provocare numerose vittime” e lo si capisce dal fatto che stava camminando con due coltelli. Inoltre, qualcuno ha riferito che l’uomo, mentre accoltellava le persone, avrebbe gridato “Allah akbar”.

SPY FINANZA/ I movimenti sospetti sull'oro (e sui tassi Usa)

Gli accoltellamenti sono avvenuti vicino ad una piazza dove si trova un ristorante, e molte persone si sono rifugiate nello stesso per la paura appunto di venire aggredito. Alla fine, a fermarlo è stato un personal trainer, il 32enne Reniel, che è intervenuto vedendo cosa stesse accadendo, per poi bloccarlo.

ROTTERDAM, ATTACCO CON COLTELLO: LA RICOSTRUZIONE

L’ha colpito con due bastoni, facendogli perdere i sensi, e nel contempo alcuni visitatori del museo Remastered gli hanno lanciato dei mobili, di fatto neutralizzandolo. A quel punto è intervenuta la polizia di Rotterdam che ha definitivamente immobilizzato l’aggressore, sequestrando anche i due coltelli. In base alla versione fornita dagli agenti, sembra che il tutto sia iniziato in un parcheggio non troppo distante dal ponte Erasmus, dove una persona è rimasta gravemente ferita.

ELEZIONI USA 2024/ "Trump-Harris, aborto o migranti, qui l’ideologia ci mangia la testa"

L’aggressore sarebbe quindi salito verso la piazza, dove avrebbe colpito una seconda persona, che purtroppo non ce l’ha fatta. “Dopo il trambusto sulla terrazza del bar-ristorante Gorgeous, l’uomo è stato sopraffatto da coloro che si trovavano nei pressi del museo Remastered. Anche lui è stato portato in ospedale con ferite”, ha detto il portavoce della polizia. Gli agenti hanno inoltre confermato che l’aggressore abbia gridato “Allahu Akbar”, così come hanno affermato i testimoni.

ROTTERDAM, ATTACCO CON COLTELLO: IL RACCONTO DEL PERSONAL TRAINER

L’accoltellamento è stato registrato nella serata di ieri, giovedì 19 settembre 2024, anche se la notizia è giunta alle nostre latitudini solamente durante la notte passata. La polizia ha fatto sapere che è stata aperta una indagine per cercare di scoprire nel dettaglio quanto accaduto e soprattutto se si sia trattato di un episodio isolato di un folle, o se facente parte di un disegno più ampio. In particolare, si vuole comprendere se l’uomo di Rotterdam sia stato in qualche modo “indottrinato” da qualcuno in loco o se abbia eventualmente ricevuto istruzioni online.

ISRAELE vs LIBANO/ Netanyahu senza freni, ora possono fermarlo i sauditi

Non è stata resa nota l’identità dell’arrestato, di conseguenza non si hanno notizie su età e origini, e la polizia ha fatto sapere che qualsiasi tipo di scenario non è escluso. Il personal trainer che l’ha di fatto bloccato, ha raccontato invece che all’inizio ha pensato di una rissa, dopo di che, avvicinandosi, ha capito che qualcosa non andava ed è intervenuto.