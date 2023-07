Rottura Belen Rodriguez e Stefano De Martino: spunta il gesto social della sorella di lui/ Adelaide smette…

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: spunta un gesto di Adelaide De Martino

Nella rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino spunta un gesto social di Adelaide De Martino, la sorella del conduttore napoletano? Sia Belen che Stefano sono legatissimi alle proprie famiglie in cui hanno sempre trovato supporto sia per le scelte professionali che per quelle private. In un momento particolare, i due sembrano essersi rifugiati proprio in famiglia. Se, infatti, Belen ha trascorso dei momenti di svago con la sorella Cecilia e il fratello Jeremias durante la festa di compleanno di Igazio Moser, Stefano sembra aver scelto il figlio Santiago.

Tuttavia, nelle ultime ore, è salito agli onori della cronaca anche il nome di Adelaide De Martino, la sorella di Stefano che ha con il conduttore un rapporto davvero speciale. I fan che seguono sia Adelaide che il fratello e Belen sui social avrebbero così notato un gesto della De Martino.

Adelaide De Martino smette di seguire Belen Rodriguez sui social?

I fan più attenti ad ogni mossa social, controllando il profilo Instagram di Adelaide De Martino, hanno notato un gesto importante. Pare, infatti, che la sorella di Stefano abbia smesso di seguire Belen Rodriguez su Instagram e abbia rimosso le foto in cui apparivano insieme.

Tuttavia, secondo altri utenti, sembra che Adelaide, dopo aver smesso di seguirla in seguito alla precedente rottura con il fratello, non l’abbia più seguita. Quale sarà la verità? Difficile saperlo. Nel frattempo, sempre più indizi confermerebbero la rottura tra Belen e Stefano che, da più di dieci anni, sono i protagonisti di una storia d’amore che appassiona sempre tutti.

