Rovazzi: frecciatina a Basciano e Sophie Codegoni/ “Niente proposte di matrimonio…”

Fabio Rovazzi lancia frecciatine a Venezia 2022

Dopo giorni in cui sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2022 hanno sfilato vari influencer regalando anche grandi colpi di scena, è arrivato il giorno di Fabio Rovazzi. Giunto alla manifestazione cinematografica più importante che si svolge in Italia, Rovazzi, attraverso una serie di storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, lancia frecciatine ad alcuni dei protagonisti degli scorsi giorni. Rovazzi lancia così tutto l’arco e, pur senza fare nomi, si lascia andare a dichiarazioni che hanno come destinatari alcuni dei protagonisti delle polemiche degli scorsi giorni.

Rovazzi, infatti, provoca e lancia una frecciatina sia nei confronti di Giorgia Soleri per alcune dichiarazioni fatte tempo fa sul cinema e che hanno scatenato la polemica per la sua recente partecipazione a Venezia che di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni per la proposta di matrimonio fatta sul red carpet.

Le parole di Rovazzi

Cosa ha detto, dunque, Fabio Rovazzi? Le dichiarazioni di quest’ultimo sono diventati subito virali. Senza fare nomi, infatti, i followers hanno immediatamente individuato i destinatari delle parole fatte da Rovazzi il quale, dopo l’esperienza vissuta sul red carpet di Venezia, ha svelato il motivo per cui ha deciso di partecipare.

“Non sono qui perché trovo i film noiosi, non sono qui perché devo fare proposte di matrimonio sul red carpet. Sono qui perché fondamentalmente mi piace il cinema – ha detto ridendo – sembra strano?” conclude.

