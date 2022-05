Rovere, chi sono?/ La band pronta a esplodere al Concerto del Primo Maggio

I Rovere sono una delle realtà musicali più sorprendenti dell’ultimo periodo nel settore delle band e li vedremo oggi al Concerto del Primo Maggio. I cinque ragazzi bolognesi hanno di recente dato avvio ad un nuovo evento musicale sancito dall’uscita del nuovo album intitolato Dalla terra a Marte. Dopo poche settimane dall’uscita le vendite stanno dando ottime soddisfazioni e il tour in programma per la prossima estate sembra essere quasi pronto per la definizione delle prime date.

In una recente intervista la band ha dichiarato di aver realizzato questo disco per rappresentare buona parte del pensiero che caratterizza le generazioni attuali. L’obiettivo è, secondo l’opinione della band, quello di dare un senso attraverso la musica alla necessità di viaggiare sia con la mente che con il corpo cercando nuove destinazioni che definiscano la propria personalità e vita. Inoltre si sono detti anche molto soddisfatti del lavoro eseguito, in particolare per l’essere riusciti a rispettare i canoni musicali che li contraddistinguono senza perdersi nelle sonorità commerciali.

Chi sono i Rovere? Il loro percorso

La storia musicale dei Rovere ha inizio molto di recente, considerando il 2017 come vero trampolino di lancio per le loro ambizioni dal punto di vista delle vendite e del seguito. Il singolo che però ha permesso ai 5 musicisti di colpire nel segno tantissimi fan certificandosi anche come disco d’oro è TADB, pubblicato nel 2019. Molto recente invece la pubblicazione del nuovo singolo Crescere che ha anticipato l’uscita del nuovo album dei rovere intitolato Dalla terra a Marte.

Per quanto non ci siano informazioni ufficiali sulla vita sentimentale dei cinque componenti della band, è chiaro che l’obiettivo sia quello di preservare la privacy e non che nessuno di loro abbia una relazione importante. La privacy per gli artisti è molto importante e anche per i Rovere tenere i propri amori lontani dai riflettori è tra gli obbiettivi da perseguire. Questo il video del singolo più famoso dei Rovere, TADB, capace di far conoscere ad un pubblico vastissimo le sonorità della band bolognese che da quel momento in poi si è imposta come uno dei gruppi più apprezzati nella categoria degli emergenti.

Rovere, il video di Tadb













