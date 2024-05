Chi è Mazzariello, il cantante campano/ “Io vado a suonare e nel mondo piovono le bombe”

Mazzariello, chi è il giovane cantante: sarà sul palco del Concerto del Primo maggio 2024

Tra i cantanti sul palco del Concerto del Primo Maggio 2024 al Circo Massimo vedremo anche Mazzariello. Antonio Mazzariello, in arte solo Mazzariello, è un cantante e musicista campano, classe 2001. Ha iniziato a frequentare il mondo musicale fin da piccolo, ma è nel 2020 che pone le basi per affermarsi come uno dei cantautori italiani più promettenti con i singoli “Rumori” e “Atmosfera”. Prende il via quindi la sua collaborazione con Futura Dischi, con la quale vanta la pubblicazione del singolo “Chissà”, che entra a far parte della colonna sonora della serie TV “Summertime 3” di Netflix.

Mazzariello è un cantante campano, all’esordio con l’EP Ufficio oggetti smarriti, un lavoro intimo, evocativo, ruvido ma al tempo stesso delicato, che ci porta a fare un viaggio tra le sue malinconie. È questo l’ufficio oggetti smarriti dell’artista: cercare quello che non si ha più, non per forza per riaverlo, ma anche solo per raccontarlo e rispolverare i ricordi. Ne abbiamo parlato con lui.

Mazzariello rivela i prossimi progetti: “Torno in studio”

Non manca la carne al fuoco nei prossimi mesi per Mazzariello. Il cantante, pronto a esibirsi al Concerto del Primo Maggio 2024, affronterà poi un periodo delicato e ricco di soddisfazioni. “Ritorno in studio per chiudere alcune canzoni e qualcosa mi dice di date belle in arrivo. Un mio concerto sarà diviso tra presente e passato, due tempi diversi per contestualizzare. Potrei recuperare pure qualcosa dal passato remoto. Ci penseremo e non escludo sorprese – ha confessato Mazzariello

Riguardo al complicato periodo storico, sempre nell’intervista a Sky TG 24, Mazzariello ha confidato di sentirsi in colpa pensando a cosa accade da altre parti del mondo

