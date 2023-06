Rowan Atkinson: “Auto elettriche? Mi sento un po’ ingannato”/ “Batterie in litio scelta perversa”

Mr. Bean e le auto, una lunga storia d’amore, anche nella realtà. Se nella sitcom sono tante le gag dell’attore a bordo della sua Mini, nella vita reale, Rowan Atkinson è un grande appassionato di automobili. Nel suo garage ha avuto nel corso degli anni tanti mezzi McLaren F1 e Honda NSX: una passione che lo ha portato anche a laurearsi in ingegneria elettrotecnica. Di recente, l’attore ha acquistato un’auto elettrica, ma l’esperienza non è stata così positiva.

Morgan, scintille con Fedez: "Sfidami sulle competenze, non sulla disciplina.."/É guerra: c'entra X factor 17

L’auto sembra non aver convinto troppo “Mr. Bean”, tanto da portarlo a esprimere i suoi dubbi in un recente editoriale scritto pubblicato sul Guardian, dal titolo: “I love electric vehicles – and was an early adopter. But increasingly I feel duped”. L’attore inglese scrive: “Ho comprato il mio primo ibrido elettrico 18 anni fa e la mia prima auto elettrica pura nove anni fa e mi sono divertito molto con entrambi. I veicoli elettrici possono essere un po’ senz’anima, ma sono meccanismi meravigliosi: veloci, silenziosi e, fino a poco tempo fa, molto economici da gestire. Ma sempre di più mi sento un po’ ingannato”.

Can Yaman scorda Diletta Leotta?/ Ecco chi é il nuovo amore, Giorgia Colombo

Atkinson: “Le batterie sono assurdamente pesanti”

Rowan Atkinson, nel suo editoriale sul Guardian, non ha omesso i particolari riguardo le motivazioni che lo hanno deluso riguardo le auto elettriche: “Prima della conferenza sul clima Cop26 a Glasgow nel 2021, Volvo ha rilasciato dei dati secondo cui le emissioni di gas serra durante la produzione di un’auto elettrica sono superiori del 70% rispetto a quando si produce un’auto a benzina”. Le batterie agli ioni di litio, le più usate sulle vetture elettriche in commercio, “sono assurdamente pesanti, per realizzarle sono necessari molti metalli delle terre rare e enormi quantità di energia, e durano solo 10 anni. Sembra una scelta perversa nella lotta contro la crisi climatica”.

Helena Prestes choc su Lo Cicero all'Isola: "Aggressivo, mi tratta male"/ "Mi ricorda il mio papà, fa paura!"

Presto, secondo l’attore, sarà possibile mitigare gli svantaggi delle auto elettriche ma “ci vorranno anni prima che vengano messe in vendita, a quel punto avremo milioni di auto elettriche con batterie in rapida obsolescenza”. Il volto di Mr. Bean si dice però favorevole ai carburanti sintetici: “Una cosa sensata da fare sarebbe accelerare lo sviluppo del carburante sintetico, già utilizzato nelle corse automobilistiche; è un prodotto basato su due semplici concetti: primo, il problema ambientale con un motore a benzina è la benzina, non il motore e, secondo, non c’è niente in un barile di petrolio che non possa essere replicato con altri mezzi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA