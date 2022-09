Rtl 102.5, nuovo palinsesto/ Una stagione inedita con Jocelyn, Awanagana e non solo

Con l’avvento ormai prossimo della nuova stagione, parte il nuovo palinsesto di Rtl 102.5. La direttrice Federica Gentile ha presentato i programmi che ascolteremo da qui a breve, nel corso del programma ‘Non stop news’ con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lonigro. “Si riparte lunedì – ha spiegato – con la conduzione, in realtà RTL 102.5 Best è una vecchia conoscenza per gli ascoltatori che possono seguirla su RTL 120.5 Play o in Dab. Una radio che fa spazio ai successi di tutti i tempi, quelle canzoni che tutti conosciamo, che hanno fatto da colonna sonora alle nostre vite dalla metà del secolo scorso ad oggi. Quella musica che ci fa viaggiare nel tempo e nella memoria e che piace anche alle nuove generazioni, che amano la musica di oggi, ma sono cresciuti con la musica che ascoltavano i loro genitori. E’ una radiovisione non abbandona il passato, fatta come si faceva la radio”.

Marta Fenaroli a Miss Italia, dopo il cancro/Scoperta choc a 19 anni: "Ero distrutta"

Fra le voci di Rtl 102.5 anche gli inediti Jocelyn & Alessandra e Awanagana, in onda con RTL 102.5 Best a partire dal 5 settembre: “E’ sempre una grande emozione – ha detto Awanagana – ce l’hai nel Dna. Sono arrivato alla radio per caso nel 1972. Non ero molto convinto, quando ho cominciato non riuscivo a capire chi c’era dietro il microfono. Un inizio casuale, la radio ti entra dentro ed ho capito dopo che dietro al microfono c’era la gente”.

Sharon Stone choc: "Lasciata perchè non voglio fare il botox"/ "Un uomo più giovane…"

PALINSESTO RTL 102.5, SI INIZIA LUNEDì ALLE ORE 7:00

Jocelyn & Alessandra hanno aggiunto: “Non sarò solo, ma con mia moglie. Tutto quello che faccio è con lei. Ho cominciato in radio in Francia come assistente alla regia. E’ un ritorno al vecchio amore, la radio fa immaginare al pubblico con le nostre voci quello che stiamo raccontando. E la mia voce con gli errori di linguaggio è davvero particolare”.

Fra le novità di Rtl 102.5 per la prossima stagione vi sono anche Sergio Mancinelli, Gianni De Berardinis e Luca Viscardi, voci che non hanno bisogno di presentazione alcuna. Proprio Viscardi taglierà il nastro della nuova stagione lunedì 5 settembre alle ore 7:00, poi Gianni Riso, Sara Calogiuri, Clelia Bendandi, Fabrizio Ferrari, Fabiana Viola, Armando Piccolillo. Nel weekend, invece, dalle ore 9:00 spazio a Mancinelli, poi Jocelyn & Alessandra, Gianni De Berardinis, Nino Mazzarino, Awanagana e Mila.

George Leonard: "Grande Fratello Vip? Andrei subito"/ "Farei innamorare..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA