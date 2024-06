Ruba auto al sindaco della Lega e si schianta sul municipio/ Telgate, arrestato senegalese

Notte folle a Telgate, dove un 28enne senegalese tenta un furto in casa e poi, una volta scoperto, ruba l’auto del sindaco e finisce per schiantarsi contro la sede del municipio. La vicenda risale alle notte tra domenica e lunedì e ha suscitato la dura reazione del vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, che ha ringraziato i militari «per aver neutralizzato questo criminale» e ha attaccato la sinistra che ha «osteggiato l’adozione della pistola elettrica». Il ministro ha concluso ribadendo che per chi arriva in Italia per «rubare e seminare violenza» la soluzione è una sola ed è l’«espulsione».

Stando a quanto ricostruito, il senegalese si era introdotto nell’abitazione di una ragazza per tentare il furto, venendo però scoperto dalla donna. A questo punto l’avrebbe spinta giù dalle scale e l’avrebbe minacciata di morte, arrivando a minacciare anche il suocero, per poi forzare un box e introdursi all’interno di un’auto, che è risultata essere quella del sindaco Fabrizio Sala, che è anche segretario provinciale della Lega. Il 28enne, quindi, ha rubato l’auto ed è scappato.

TELGATE, 15 GIORNI DI PROGNOSI PER LA RAGAZZA

I militari dell’Arma di Seriate si sono messi all’inseguimento del 28enne senegalese, la cui fuga è però terminata contro il municipio, dove si è schiantato. Alla fine, l’uomo è stato fermato dai carabinieri, ma solo con l’ausilio del taser. Stando a quanto riportato da Repubblica, la vittima della prima rapina ha ricevuto una prognosi di 15 giorni. Il suocero, invece, ha rimediato spintoni e minacce. Per quanto riguarda l’auto rubata al sindaco, il 28enne senegalese prima è finito contro un veicolo, poi ha divelto alcuni blocchi di cemento di fronte al municipio e infine contro la sede del Comune di Telgate.

I carabinieri hanno faticato per riuscire a immobilizzare il senegalese, che è un soggetto conosciuto dalle autorità per reati contro il patrimonio e la persona, oltre che per spaccio di droga. Ora deve rispondere dell’accusa di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Trasportato in ospedale dopo l’incidente per essere sottoposto a controlli medici, è stato arrestato ed è stato condotto in carcere a Bergamo.

