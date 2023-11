Ruby Baker choc / “Ho avuto due crisi psicotiche sul set di Bridgerton, la produzione non si è interessata”

Ruby Baker: “Ho avuto due crisi psicotiche durante le riprese di Bridgerton”

Ruby Baker, attrice che ha interpretato Marina Thompson nella nota serie Bridgerton, ha lanciato un’accusa nei confronti di Netflix e della casa di produzione Shondaland. Nel podcast LOAF dell’Università di Oxford, l’attrice ha svelato di aver sofferto di problemi mentali a causa della pressione sul set.

Baker, sia durante la prima che la seconda stagione della serie, ha avuto due crisi psicotiche di cui nessuno sembra essersi preoccupato: “Non una singola persona da Netflix, non una da Shondaland, da quando ho avuto due crisi psicotiche, mi ha contattato o perfino mandato un’email per chiedermi se sto bene o se potessi trarre beneficio da qualche forma di assistenza o supporto” ha dichiarato con toni polemici l’attrice.

Ruby Baker e lo stress sul set: “Stavo peggiorando durante le riprese”

Baker ha svelato come la natura solitaria del suo personaggio, Marina, non ha fatto altro che enfatizzare ancora di più i suoi problemi psicologici. Durante le riprese, dunque, l’attrice è stata sottoposta a uno stress eccessivo motivo per cui la sua salute è peggiorata proprio durante le riprese.

L’attrice accusa, dunque, Netflix e la produzione di non averle dato il sostegno che dato il carattere del suo personaggio sarebbe stata più che necessaria: “Stavo peggiorando durante le riprese. Era un posto davvero tormentoso per me perché il mio personaggio era molto alienato, molto ostracizzato“. Intanto, la serie basata sulla regina Carlotta ha registrato nuovamente un grande successo. Una delle fiction più amate e seguite su Netflix, con uno share davvero altissimo.

