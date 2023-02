Ruby Red/ Su Italia 1 il film con Uwe Kockisch

Ruby Red, film di Italia 1 diretto da Felix Fuchssteiner

Ruby Red è un film tedesco del 2013, di genere fantastico e diretto a regista Felix Fuchssteiner. La pellicola verrà mandata in onda su Italia 1 oggi, 25 febbraio, alle ore 23:40. Ad aver recitato nel film sono diversi nomi noti del cinema tedesco, tra cui Uwe Kockisch, Josefine Preuss e Veronica Ferres.

Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio/ Su Italia 1 il film con Chris Hemswort

Nel ruolo di protagonisti, però, spiccano due giovani talenti la cui partecipazione ha dato slancio alle loro carriere agli albori, ovvero Maria Ehrich nei panni di Gwen e Jannis Niewöhner in quelli di Gideon.

Particolarmente apprezzata è la colonna sonora di Ruby Red a cura del compositore Philipp F. Kölmel, della quale è stato realizzato un CD pubblicato da Sony Music. In questo i brani sono eseguiti dalla Staatskapelle Weimar; nel CD sono anche presenti le canzoni Faster, The Perfect Fall, Recognise Me e Wings di Sofi de la Torre, anch’esse presenti nel film.

From Paris With Love/ Film poliziesco su Italia 1, oggi Venerdì 24 febbraio

Ruby Red, la trama del film

In Ruby Red da generazioni, nella famiglia di Gwen si tramanda un gene magico che permette di viaggiare nel tempo. Tal potere si manifesta al compimento dei 16 anni, e rende chi lo eredita un Guardiano facente parte dei 12 viaggiatori del tempo. In famiglia tutti si aspettano che sia la cugina di Gwen, Charlotte, a doverlo ereditare; ma il giorno del suo sedicesimo compleanno Gwen si accorge che a ricevere i poteri è stata lei stessa, a seguito di alcuni viaggi nel tempo che la ragazza si trova a fare. In uno dei questi, inoltre, lei si trova nel futuro e si vede baciare un ragazzo che non conosce.

John Wick Capitolo 2/ Film con Keanu Reeves su Italia 1, oggi Venerdì 24 febbraio

Gwen è infatti nata lo stesso giorno dela cugina, ma sua madre l’aveva tenuto nascosto a tutti per proteggere la figlia dalla responsabilità e dai pericoli che incombono su una viaggiatrice del tempo. Una volta che Gwen ha rivelato tutto alla madre, questa non può far altro che portarla alla loggia dei Guardiani. Qui, dopo essere stata iniziata in qualità di dodicesima viaggiatrice, le viene assegata una missione.

Tale missione consiste nel trovare altri due viaggiatori nel tempo, che si erano nascosti nel passato dopo aver rubato il cronografo – strumento scoperto dai Guardiani che permette di controllare i viaggi nel tempo. Gwen deve trovare gli altri due viaggiatori del tempo perché serve il sangue di tutti e 12 per poter creare un altro cronografo, e sarà Gideon, un Guardiano poco più grande di lei, ad aiutarla nel viaggio. Essendo l’ultima dei 12 Guardiani, solo col sangue di Gwen si può completare il cronografo e svelare un antico segreto magico, ma per la protagonista le cose si rivelano presto più difficili del previsto, tra intrighi e sotterfugi che riguardano la loggia e la sua stessa famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA