Rudiger alla Juventus?/ Calciomercato, addio al Chelsea: “Firmerà fino al 2026”

Chelsea in grande difficoltà economica a causa delle sanzioni che hanno colpito l’oligarca Roman Abramovich. Diversi calciatori dei Blues potrebbero salutare a fine stagione, soprattutto quelli in scadenza di contratto: la società londinese non potrà firmare i prolungamenti del contratto e al momento le speranze sono ridotte al lumicino. Tra i giocatori verso l’addio, c’è Antonio Rudiger…

Il centrale difensivo tedesco, con un passato nella Roma, è in scadenza di contratto il 30 giugno 2022 e non mancano le squadre interessate. La Gazzetta dello Sport non ha dubbi sul futuro di Rudiger: sarà un nuovo calciatore della Juventus. Il difensore nato a Berlino ha detto sì alla proposta bianconera: accordo contrattuale fino al 30 giugno 2026. Cifre importanti quelle messe sul piatto dalla società torinese: 6,5 milioni di euro a stagione.

ANTONIO RUDIGER VERSO LA JUVENTUS

La Juventus negli ultimi mesi ha monitorato diversi profili per il pacchetto arretrato, considerando il possibile ritiro a fine stagione di Chiellini e le poche certezze assicurate da Rugani. Rudiger è un calciatore che fa gola alla dirigenza bianconera da parecchio tempo e le condizioni economiche sono vantaggiosissime. Oltre a non spendere nulla per il cartellino, la Vecchia Signora può sfruttare i benefici del Decreto Crescita. La Juventus, infatti, verrà a spendere poco meno di 10 milioni di euro all’anno al lardo. Al Chelsea dall’estate 2017 – operazione da 35 milioni di euro – Rudiger ha raccolto 33 presenze e 2 gol con i Blues tra Premier League e Champions League, confermandosi uno dei leader della formazione di Tuchel. La campagna acquisti della Juventus potrebbe però non fermarsi qui: il diesse Cherubini sta tenendo d’occhio in particolare altri due calciatori. Parliamo di Bremer e Milenkovic, rispettivamente di proprietà Torino e Fiorentina.

