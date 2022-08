Rudolf Hunziker, padre di Michelle/ “Nei momenti difficili come per magia c’è sempre”

Rudolf Hunziker, il padre di Michelle Hunziker: una infanzia difficile per l’alcol

Rudolf Hunziker è stato il padre di Michelle Hunziker. La showgirl, nata dall’amore tra Ineke e Rudolf Hunziker, ha vissuto un’adolescenza non proprio felice visto che all’età di 11 anni ha dovuto affrontare la separazione dei genitori. Dopo trent’anni d’amore, infatti, i genitori di Michelle Hunziker hanno deciso di separarsi prendendo due strade differenti. Il motivo? La dipendenza dall’alcol del padre che a lungo andare ha portato la madre Ineke a chiedere il divorzio. “Pensavo amasse l’alcol più di me – ha detto la conduttrice in un’intervista rilasciata a Tv 2000 -. A un certo punto mi sono resa conto che nonostante sentissi veramente l’amore di mio padre quando era sobrio, quando invece beveva spaccava tutto. Poi quando i miei genitori si sono separati aspettavo che mio padre mi venisse a prendere; lui mi dava appuntamento ma poiché l’alcol purtroppo ti annebbia tutto, si dimenticava. Allora io stavo ore e ore con lo zaino ad aspettare che tornasse papà, e lo difendevo contro tutti”.

Una situazione davvero difficile quella vissuta dal padre di Michelle che non ha saputo mai riprendersi del tutto, visto che la dipendenza dall’alcol associata a dei gravi problemi di saluti l’hanno poi portato alla morte.

Michelle Hunziker: “mio padre Rudolf si arrabbiava, spaccava le cose in casa”

“Avevo 11 anni quando mamma non ce l’ha più fatta e si è separata da lui. Per me, come ogni bambino, è iniziato il calvario: la legge svizzera mi ha costretto a scegliere con chi stare. Un trauma che non scorderò mai: col cuore spezzato scelsi la sicurezza, mia madre” ha rivelato Michelle Huzniker sulla separazione dei genitori: Rudolf Hunziker e mamma Ineke. La dipendenza del padre dall’alcol è stata tremenda facendo soffrire tutta la famiglia.

Proprio la showgirl ricordando il papà ha confessato al Maurizio Costanzo Show: “si trasformava quando beveva. L’ho capito quasi subito, gli prendeva male: si arrabbiava, spaccava le cose in casa. Da bambina sono sempre riuscita a scindere le due cose, guardando solo la parte bella. Però lui c’è sempre, nei momenti difficili come per magia, appare in sogno. Io e lui parliamo”.

