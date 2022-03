Rudy Zerbi e Alessandra Celentano vestiti da suore/ Amici 2022: ballano e si baciano!

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno dato spettacolo sul palco di Amici 2022, in tutti i sensi. Durante la prima puntata del serale, anche i professori hanno deciso di mettersi alla prova, regalando alcune performance degne di nota al pubblico televisivo. Se Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro hanno dato sfoggio della loro bravura esibendosi in Grease, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno voluto rispondere mettendo in scena Sister Act e presentandosi sul palco vestiti da suore, ispirandosi al celebre musical interpretato da Whoopi Goldberg e da Maggie Smith.

Come avevano preannunciato, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno “sentito la chiamata del Signore” per “un’idea celeste”, interpretando così su Canale 5 una scena esilarante e che ha divertito tutti, giuria compresa. Del resto, il lato umano dei prof viene sempre apprezzato, tanto a casa quanto in studio.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: bacio a stampo, ma perdono la sfida ad Amici 2022

Tuttavia, per dovere di cronaca riferiamo che a Rudy Zerbi e Alessandra Celentano non sono bastati l’illuminazione e il bacio a stampo a sorpresa che si sono scambiati a sorpresa alla fine della performance per riuscire a vincere la sfida contro Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, che hanno quindi avuto la meglio aggiudicandosi la posta in palio.

C’è però stato un premio di consolazione per i due professori che, nonostante la sconfitta, sono stati eletti vincitori da parte del pubblico social, che ha commentato positivamente la loro esibizione, elogiando la capacità dei due prof (notoriamente molto severi) di far ridere e di mettersi in gioco.

