Rudy Zerbi/ Parla Davide Mengacci: “Ho sempre saputo di essere suo padre!”

Anche Rudy Zerbi sarà protagonista della puntata in replica de Il Maurizio Costanzo Show. Il professore di Amici, calcherà il palcoscenico del programma ancora una volta, dopo le numerose ospitate televisive. A marzo del 2018, proprio Zerbi confrontandosi con il conduttore e giornalista romano, aveva parlato della sua famiglia. “Ho fatto 4 figli maschi con diverse mamme”, aveva commentato. “Non sarà perché si distrae facilmente”, replicava all’epoca Costanzo. A questo punto Zerbi aveva anche risposto alla frecciata: “Cercavo di fare la figlia femmina, ma non ci sono mai riuscito. Poi era una cosa che però mi sarei dovuto aspettare visto che mia mamma ha avuto 3 figli maschi con 3 uomini diversi, e lo stesso mio papà, Davide Mengacci, ha avuto 3 figli maschi con 3 donne diverse”. Una dichiarazione che aveva suscitato l’ilarità del pubblico e del duo Pio e Amedeo che aveva sottolineato: “Voglio vedere cosa succede a Natale”.

Rudy Zerbi e Davide Mengacci: padre e figlio “particolari”

Proprio di recente, anche Davide Mengacci ha riparlato nuovamente di Rudy Zerbi, confidando di avere sempre saputo di essere il padre. “Se ho sempre saputo di essere il padre di Rudy Zerbi? Certo che sì, andai a vederlo il giorno che è nato all’ospedale di Lodi”, ha rivelato Mengacci. Il conduttore ha ricordato quando è diventato papà ad appena 21 anni: “Ho preferito soffrire io piuttosto che lui” ha commentato in riferimento al passo indietro che aveva fatto nei suoi confronti. Rudy è stato ufficialmente ritrovato quando aveva 32 anni: “Non abbiamo un rapporto assimilabile a quello tra padre e figlio. È lui stesso a dirlo: il padre è quello che ti cresce”, precisa. La puntata in replica del Costanzo Show, vedrà protagonista anche Rudy Zerbi sul palcoscenico, al fianco di tanti altri volti noti nel mondo dello spettacolo in attesa delle nuove puntate stagionali.

