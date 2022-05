Rudy Zerbi rompe il silenzio su LDA/ “Talmente bravo che ora Gigi D’Alessio è il padre di… “

Maurizio Costanzo Show, ospiti nella nuova puntata Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Gigi D’Alessio: perché LDA è assente?

Torna il Maurizio Costanzo Show in tv, in onda il 18 maggio 2022 su Canale, con un appuntamento TV ricco di ospiti d’eccezione. Nel parterre delle special-guest live allo show condotto da Maurizio Costanzo e che celebra i suoi primi 40 anni dal debutto in tv, figurano i professori di canto di Amici 21, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e Gigi D’Alessio, il quale di recente ha fatto parlare di sé per la partecipazione del figlio LDA al talent di Maria De Filippi.

LDA vuota il sacco sul vincitore di Amici 21/ "Luigi è molto bravo, ma difficile..."

Nel dettaglio, nel corso della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, LDA ha dovuto fronteggiare il peso dei pregiudizi di chi lo reputa raccomandato nell’industria musicale perché figlio di Gigi D’Alessio, seppur dimostrando di essere in grado di mettersi in discussione come scrittore di testi di canzoni originali e barre da apportare in aggiunta a pezzi cult della musica nostrana e internazionale. E al Maurizio Costanzo Show, in assenza del 19enne –che è ora impegnato con le date del primo instore-tour promozionale dell’album eponimo di debutto e orascala le classifiche musicali- Rudy Zerbi elogia il suo ormai ex pupillo ad Amici 21 in un parallelo tra il 19enne e il papà d’arte che fa da replica ai detrattori di LDA: “Talmente bravo LDA, che Gigi quando va per strada non è più LDA che è il figlio di Gigi D’Alessio, ma è Gigi D’Alessio che è il papà di LDA”.

Gigi D'Alessio insieme a LDA al Maurizio Costanzo Show?/ Le anticipazioni tv

Gigi D’Alessio si apre sul figlio LDA, dopo Amici 21

L’intervento di Rudy Zerbi al Maurizio Costanzo Show, che traccia l’ennesimo confronto tra Gigi D’Alessio e LDA in tv, è ora virale su Tiktok e fa incetta di like, commenti e condivisioni. A fare eco al prof di canto e l’altra prof di Amici 21, Alessandra Celentano: “Ma è normale…”.

Luca Jurman stronca la finale Amici 21: "Sissi imprecisa, Luigi suona in modo..."

Dal suo canto Gigi D’Alessio si dimostra orgoglioso del successo del terzogenito avuto dall’ex moglie storica, Carmela Barbato: “Amici è una scuola non soltanto di musica e di ballo, perché a casa Luca mica sapeva lavare per terra, mica sapeva cucinare… oggi c’ho un figlio che sa lavare, sa stirare, sa cucinare”. Rudy Zerbi quindi interviene ancora e con Gigi D’Alessio spiegano che LDA ora dorme in camera da letto con il ricordo del mentore e Alessandra Celentano (i timonieri della squadra di appartenenza ad Amici 21) accanto: “C’ha ancora la roba della scuola. Ha le foto di Rudy e Alessandra sul comodino”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA