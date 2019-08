Rudy Zerbi, Uomini e Donne/ “Polemica Cilia-Mennoia durerà come ghiacciolo al sole”

Anche Rudy Zerbi difende la redazione di Uomini e Donne. Il professore di canto della scuola di Amici, lavora ormai da anni a stretto con Maria De Filippi e conosce perfettamente il dietro le quinte del programma. In queste settimane, dopo Mario Serpa, è scesa in campo anche Teresa Cilia a mettere in discussione il lavoro lato “backstage”. La siciliana per l’esattezza, si è scagliata contro il modus operandi di Raffaella Mennoia, confidando di avere perfino delle prove audio da fare ascoltare agli estimatori. La ragazza però, è stata “fermata” con una diffida. Salvatore Di Carlo a tal proposito è stato molto preciso, raccontando, appunto, per quale motivo la moglie avesse preferito il silenzio in questi ultimi giorni. Nel frattempo, sono stati notevoli i personaggi scesi in campo in difesa della redattrice. A cominciare da Karina Cascella, il suo ex fidanzato Jack Vanore, Gianni Sperti e Maria De Filippi in persona, firmando un post condiviso online.

Uomini e Donne, anche Rudy Zerbi difende la redazione

Tra coloro che hanno espresso il loro punto di vista nei confronti della dating show, anche Rudy Zerbi. Il professore di Amici, lavora a stretto contatto con la conduttrice ormai da molti anni, dividendosi tra la scuola più famosa d’Italia, il ruolo di giudice in Tu si que vales e il lavoro dietro le quinte con il trono over. “Lavoro nella redazione di Uomini & Donne da quasi dieci anni: la prima cosa che mi hanno insegnato è che chi ci guarda vuole vedere persone Vere in cerca di sentimenti Veri. – ha precisato Zerbi su Instagram – A volte siamo bravi nell’individuare chi cerca il vero Amore e a volte invece, caschiamo nel tranello di chi è esclusivamente in cerca di visibilità a tutti i costi, di consensi, di followers. Le pretestuose polemiche di questi giorni sono un tentativo di ricerca di una popolarità che è destinata a durare quanto un ghiacciolo dimenticato al sole. Ci rivediamo a settembre!”, ha concluso.





