Gli eroi azzurri stanno approfittando della vetrina delle Olimpiadi di Parigi 2024 per ricordare agli italiani quanto, in ambito sportivo, diversi e molteplici siano i talenti da fare invidia al mondo. Tra questi spicca Ruggero Tita che, in coppia con Marianna Banti per la vela, è già sicuro di concludere la Medal Race con la medaglia d’argento oppure con un altro oro olimpico. Ma con la rassegna sportiva non può che piombare sui protagonisti anche l’attenzione del gossip, sempre pronto a scandagliare la vita privata dei personaggi noti per far emergere curiosità di vita privata. E dunque, scopriamo se Ruggero Tita ha il cuore impegnato e se a fare il tifo per lui c’è anche una dolce fidanzata.

Ruggero Tita, vita sentimentale ‘off limits’ e la fidanzata Francesca Cazzaniga…

E’ consuetudine per gli sportivi, come giusto che sia, dare priorità alle questioni sportive lasciando nel privato le questioni personali e di carattere sentimentale. Vale anche per Ruggero Tita che difficilmente si è esposto nel tempo a proposito di una possibile fidanzata. Guardando al passato, in una vecchia intervista è stato proprio lui a menzionare – nel 2021 – l’impegno sentimentale con Francesca Cazzaniga, sua fidanzata dell’epoca. Non sappiamo però se la liaison abbia avuto un seguito felice dato che da quelle parole rilasciate al Corriere del Veneto non sono reperibili ulteriori notizie.

I social spesso possono lasciar trapelare indizi sulla vita privata ma a quanto pare Ruggero Tita è molto attento a tutelare la propria privacy anche sotto questo aspetto. Anche sul profilo Instagram ‘tutto tace’ sul fronte fidanzata, restano solo scatti sportivi e il racconto della sua vita senza allenamenti dove racconta di preferire il ritorno alle radici, ovvero in Trentino.