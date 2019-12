Rula Jebreal al Festival di Sanremo 2020?/ Caos social, bufera su Amadeus: Islam e…

Manca poco più di mese al Festival di Sanremo 2020 ed ecco le prime polemiche: al centro dell’attenzione Rula Jebreal, possibile co-conduttrice. La bomba è stata sganciata da Dagospia: il direttore artistico e presentatore Amadeus starebbe pensando alla giornalista e scrittrice palestinese. Il volto de I soliti ignoti sarà affiancato ogni sera da una valletta diversa e la cronista potrebbe calcare il palco dell’Ariston: Dagospia spiega infatti che Amadeus avrebbe incontrato la Jebreal la scorsa settimana in un famoso hotel di Milano. Durante il colloquio le avrebbe chiesto di affiancarlo per una sera sul palco di Sanremo, lei avrebbe dato la sua disponibilità. Un nome nuovo nel toto-vallette che sta impazzando: nelle ultime settimane sono circolati i nomi di Vanessa Incontrada, Georgina Rodriguez, Diletta Leotta, Simona Ventura, Antonella Clerici e Chiara Ferragni.

RULA JEBREAL AL FESTIVAL DI SANREMO 2020?

E come dicevamo non mancano le polemiche. «A Sanremo arriva la “valletta” pro-Islam», titola Libero, che non usa mezzi termini per parlare di Rula Jebreal. Negli ultimi tempi hanno destato scalpore le sue posizioni contro Donald Trump e le sue liti in televisione, a partire da quella con Nicola Porro a Piazza Pulita. La scrittrice, nonché testimonial della multinazionale Carpisa, è però finita nella bufera per un’altra affermazione: «Il terrorismo non è un problema che la comunità musulmana deve affrontare», in quanto una conseguenza del colonialismo occidentale. Sui social network si è acceso il dibattito, tra chi condivide la scelta di Amadeus e chi, invece, si augura di non vedere la palestinese alla conduzione del Festival di Sanremo 2020. C’è anche chi si chiede se non sia un “guanto di sfida” contro una determinata forza politica. L’unica cosa certa è che non mancano le prese di posizione contrarie a questa possibile scelta…

RULA JEBREAL, LA PAZZA IDEA DI AMADEUS: BUFERA SOCIAL

Tra i primi a commentare la notizia lanciata da Dagospia il giornalista Daniele Capezzone: «Mi par di capire che con i soldi del canone Rai Rula Jebreal potrebbe essere incaricata a Sanremo di spiegarci quanto le facciamo schifo. Se poi qualcuno si lamenterà sui social, seguiranno accuse di: – razzismo – sessismo – machismo. Pure nel 2020, ci avete già rotto i coglioni». Simile il commento di un altro utente: «Rula Jebreal sarà a Sanremo ove naturalmente coglierà la propizia occasione di fare la sua consueta propaganda, insultando chiunque non la pensi come lei. Tutto questo giusto per prepararci al fatto che anche il 2020 sarà un anno da incubo». Non manca chi fa ironia, ricordando la lite tra la giornalista e Nicola Porro: «Spero che Amadeus non la contraddica mai o sarà un uomo bianco, sessista e razzista!».



© RIPRODUZIONE RISERVATA