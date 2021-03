Rula Jebreal/ Violenza sulle donne e cambiamento: “Lo meritiamo” (Verissimo)

Classe 1973, Rula Jebreal è una giornalista e scrittrice palestinese con cittadinanza israeliana e italiana, la stesa che è stata protagonista anche nella nostra tv e a Sanremo, tra mille polemiche, dove ha portato una storia di denuncia di violenze e abusi sulle donne. Un discorso che ha segnato il pubblico e soprattutto quello che si era detto contrario alla sua partecipazione. Oggi sarà ospite a Verissimo proprio per parlare di questi temi a lei tanto cari e che ha messo insieme nel suo libro “Il cambiamento che meritiamo” in cui delinea la problematica situazione delle nonne tra disparità, violenze e discriminazioni, vittime del maschilismo e da cui si può uscire solo puntando sull’educazione, sulle alleanze e collaborazioni andando alla ricerca proprio di questo cambiamento. Ma chi è Rula Jebreal e cosa fa nella vita quando non combatte per e con le donne?

Rula Jebreal ospite a Verissimo tra carriera e temi caldi

Silvia Toffanin oggi in studio ospiterà Rula Jebreal, giornalista nata a Haifa e cresciuta in Israele prima di trasferirsi in Italia grazie ad una borsa di studio del Governo italiano che le ha permesso di studiare fisioterapia all’Università di Bologna, proprio dove si laurea qualche anno dopo. Parla quattro lingue e si descrive come una musulmana laica. Nella sua vita c’è stato tanto dolore visto che quando aveva solo cinque anni la madre Zakia si suicidò a seguito di gravi abusi da parte del patrigno e Rula è finita in un collegio-orfanotrofio di Dar El-Tifel a Gerusalemme per ben tredici anni. Fu Hind al-Husseini, fondatrice della struttura, la sua ispirazione e la sua guida, colei che le ha permesso di rimanere sui giusti binari e andare avanti arrivando al suo ruolo di oggi.

