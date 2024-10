Rumba Therapy, film diretto da Franck Dubosc

Mercoledì 2 ottobre 2024, andrà in onda in prima serata su Rai 1, alle ore 21:30, la commedia del 2022 dal titolo Rumba Therapy. Il film è una produzione francese ed è diretto dall’attore, doppiatore e regista Franck Dubosc, al suo secondo lavoro come film maker dopo la pellicola d’esordio Tutti in piedi (2018). Il protagonista di Rumba Therapy è interpretato dallo stesso Dubosc, che nel corso della sua carriera come attore ha preso parte a numerosi progetti di successo, tra cui Il club delle promesse (2004), Asterix alle Olimpiadi (2008) e Benvenuto a bordo (2011).

Matteo e Amos, chi sono i figli di Andrea Bocelli/ Due musicisti che hanno preso strade diverse

Al suo fianco l’attrice francese Louna Espinosa, conosciuta dal pubblico per la sua partecipazione alla versione francese dell’acclamata serie televisiva Braccialetti Rossi.

Nel cast del film Rumba Therapy anche: Jean-Pierre Darroussin, Catherine Jacob, Marie-Philomène Nga, Adèle Choubard, Marie Vincent, Michel Houellebecq, Karina Marimon, Constantin Vidal, Margot Maricot, Nicolas Chupin e Alane Delhaye.

Amici, l'ex ballerina Susy Fucillo mamma per la terza volta: è nata la figlia Costanza/ "Stiamo bene"

La trama del film Rumba Therapy: la danza come strada per curare un cuore malato

Rumba Therapy racconta la storia di Tony, un uomo sulla cinquantina, che vive completamente da solo e lavora come semplice autista di autobus. E’ un uomo all’antica, che rifugge da qualunque tipo di relazione umana, diffidando delle intenzioni delle altre persone. Gli unici con cui Tony ha qualche tipo di rapporto, seppur sempre superficiale e a distanza, sono il suo collega Gillies e la sua vicina africana Fanny, che comunque l’uomo guarda con sospetto già solo per le sue origini.

La vita del protagonista si stravolge completamente quando viene colpito da un improvviso attacco di cuore. Aver visto in faccia la morte e le parole che il cardiologo gli riserva, ovvero “tutti abbiamo bisogno degli altri, da soli non siamo niente”, portano Tony a prendere un’importante decisione sulla sua vita: incontrare la figlia che non vede da quando era solo una bambina. Tony, infatti, era stato legato ad una donna di nome Carmen da cui aveva avuto la sua unica figlia. L’uomo, però, aveva deciso di non voler continuare la relazione, abbandonando entrambe le donne della sua vita, quando la figlia era ancora piccolissima. Per Tony è arrivato il momento di affrontare questo grande sbaglio prima che sia troppo tardi, così inizia a cercare sua figlia, Maria, che ormai è una ragazza di vent’anni che lavora come insegnante di ballo nella splendida Parigi. Il protagonista non sa come avvicinarsi a lei, così decide di iscriversi ad uno dei suoi corsi e iniziare a seguire le sue lezioni di rumba. Quello che in un primo momento sembra un piano perfetto, in realtà si dimostrerà più difficile del previsto e Maria darà del filo da torcere all’uomo che l’aveva abbandonata.

Pamela Petrarolo furiosa con gli autori del Grande Fratello: "Jessica Morlacchi protetta"/ "Fate vedere..."