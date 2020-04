Rupert Grint di Harry Potter presto papà/ La fidanzata Georgia Groome è incinta

Rupert Grint, diventato famoso da piccolo per aver interpretato Ron nella saga cinematografica di Harry Potter, diventerà papà tra pochi mesi. L’attore è stato paparazzato insieme alla fidanzata storica George Groome con un evidente pancione. Tra pochi mesi, dunque, l’attore che è ormai cresciuto, vivrà con la fidanzata l’avventura più bella della sua vita. La coppia è stata pizzicata dal Mirror a Londra mentre si recava a fare la spesa. Entrambi, nelle foto che sono state pubblicate anche sui social, indossano abiti casual. Lui, oltre ad un pantalone e una giacca, indossava anche un cappello, forse per non farsi riconoscere mentre lei un semplice leggins e una maglia a maniche corte che evidenziava il pancione, ormai difficile da nascondere. “Rupert Grint e Gerogia Groome sono non stanno più nella pelle all’idea di annunciare che sono in attesa di un bambino e gradirebbero avere un po’ di privacy questa volta”, scrive il Mirror che riporta le dichiarazioni di un portavoce della coppia.

RUPERT GRINT E LA FIDANZATA GEORGE GROOME PRESTO GENITORI

Rupert Grint e George Groome, al settimo cielo per l’arrivo del primo figlio, non hanno ancora commentato la notizia. Tuttavia i due, insieme da tantissimi anni, avevano già fatto intuire l’intenzione di formare una famiglia. Lui 31 anni, lei 28, insieme dal 2011, pur essendo molto riservati, non hanno mai nascosto l’intenzione di mettere al mondo un bambino. In occasione del suo 30esimo compleanno, infatti, l’attore, in un’intervista, come fa sapere il portale Everyeye, ha dichiarato: “Passare i 30 mi ha fatto uno strano effetto. Mi sembra di essere nato da pochissimo, eppure non so ancora cosa mi riservi il futuro. Credo che continuerò a guardarmi intorno, interpretando personaggi interessanti e vedremo cosa succerà. Mi piacerebbe sistemarmi ed avere presto dei figli. Se ne chiamerei uno Ron? È un bel nome, ma probabilmente no”.







