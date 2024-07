L’intelligence dell’Ucraina ha comunicato di aver sventato l’ennesimo complotto della Russia per creare disordini pubblici e poi usarli per rovesciare il Governo di Volodymyr Zelensky. L’agenzia, come riportato dal New York Times, ha affermato nel dettaglio di aver scoperto un gruppo di cospiratori che stavano pianificando scatenare una rivolta, sequestrare l’edificio del Parlamento e sostituire la leadership militare e civile della nazione. È con queste accuse che quattro persone sarebbero state arrestate.

Il fatto che il Cremlino si stia da tempo dedicando alla realizzazione di campagne segrete volte a destabilizzare il Governo di Kiev, in alcuni casi tentando di suscitare malcontento per la disinformazione, secondo i funzionari ucraini e occidentali, in alcuni casi tentando di suscitare malcontento per la disinformazione, è un segnale positivo, in quanto dimostra che Volodymyr Zelensky sta rispondendo bene all’invasione ed è ancora temuto. In più, avendo desistito, hanno evidenziato che gli edifici governativi sono attentamente sorvegliati e attivi, motivo per cui la realizzazione del piano non poteva essere semplice.

I precedenti al tentativo di rovesciamento del Governo in Ucraina

In linea con la politica statale, i nomi degli imputati accusati di avere tentato di rovesciare il Governo in Ucraina per volere della Russia non sono stati resi pubblici. L’unica nota arrivata dall’ufficio del procuratore ha rivelato che l’organizzatore era “il capo di un sindacato pubblico che aveva già avuto esperienza di partecipazione a eventi provocatori”senza successo”.

È per questo motivo che non sarà possibile avere dei riscontri della questione da parte dei diretti interessati. Nonostante ciò, il piano in questione sembrava avere somiglianze con una serie di altri tentativi che i servizi di sicurezza ucraini hanno segnalato anche prima dell’invasione su vasta scala della Russia nel febbraio 2022 con l’obiettivo di far insediare un leader filo-russo. Volodymyr Zelensky in particolare ha parlato in passato di decine di attacchi al Parlamento e a se stesso, ma gli sforzi per decapitare il suo Governo finora sono falliti.

