Ruzwana Bashir nuova fidanzata di Tomaso Trussardi?/ Complici in barca: Michelle Hunziker dimenticata?

Ruzwana Bashir nuova fiamma di Tomaso Trussardi: le foto insinuano il dubbio

Ruzwana Bashir cofondatrice e Ceo di Peek, nota piattaforma per prenotare viaggi, è stata paparazzata insieme a Tomaso Trussardi. La donna d’affari inglese e il rampollo della casa di moda, si godono una giro sullo yacht lungo la Costiera Amalfitana in compagnia di altri amici. Mentre Michelle Hunziker ha passato un’estate di passione con Giovanni Angiolini, l’imprenditore sembra avere una certa confidenza con Bashir.

A pubblicare le foto è il settimanale Diva e Donna in cui si legge: “Tomaso Trussardi e Ruzwana Bashir chiacchierano sdraiati a bordo dello yacht della Capasecca di Sorrento, e lei accarezza Odino, il Levriero dell’imprenditore che si “accomoda” tra i due.” E ancora: “Continuano le confidenze a bordo: l’ex marito di Michelle Hunziker fuma una sigaretta, mentre Ruzwana si rinfresca con una lattina di Coca-Cola. Con amici hanno trascorso qualche giorno di vacanza tra Sorrento, Capri, Ischia e Ponza“. Nonostante non ci siano scatti compromettenti tra i due sembra esserci una certa confidenza e complicità, che ci sia un flirt in corso? Michelle Hunziker è stata dimenticata?

Nonostante il presunto flirt del rampollo con Ruzwana Bashir, il settimanale Chi aveva lanciato pochi giorni fa una bomba gossip. Secondo il giornale diretto da Alfonso Signorini, Michelle Hunziker avrebbe tentato un riavvicinamento all’ex marito Tomaso Trussardi. Dopo la fine della storia con Giovanni Angiolini, dunque, la conduttrice avrebbe avuto un ritorno di fiamma con l’imprenditore.

A conferma di questo, l’indiscrezione di 361 Magazine ha fatto notare come la showgirl abbia condiviso una storia Instagram molto particolare. La Hunziker pubblica un video in cui si vede chiaramente la fede al dito che sancisce il matrimonio con Trussardi; che sia un indizio? Intanto la conduttrice attende felice di diventare nonna dalla figlia Aurora, che da poco ha confermato di essere incinta.

