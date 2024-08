MABEL BOCCHI, “RYADH BOUSRIH? CI SPOSAMMO IN SPIAGGIA MA POI…”

Ryadh Bousrih, ex marito di Mabel Bocchi: chi è e cosa sappiamo della sua storia con la leggenda del basket nostrano al femminile? Quest’oggi, in prima serata su Rai 3, verrà riproposta una delle puntate de “Le Ragazze”, il format che racconta il pubblico e soprattutto il privato di quelle donne straordinarie che hanno inciso a loro modo nella vita sociale, culturale e anche politica del nostro Paese, prendendo come riferimento un diverso decennio del secolo scorso. E una delle ‘ragazze’ degli Anni Settanta che si racconterà stasera è la 71enne ex cestista originaria di Parma, di cui abbiamo fornito un piccolo ritratto in un altro pezzo, definendola uno spirito libro non solamente in campo ma soprattutto fuori. Ma cosa sappiamo di Ryadh Bousrih, ex marito di Mabel Bocchi, e della situazione sentimentale odierna dell’unica ‘Divina’ del basket italiano?

Ornella Vanoni: chi è, età e fidanzati famosi/ Dal matrimonio lampo con Lucio Ardenzi al figlio Cristiano

Per raccontare chi è Ryadh Bousrih, ex marito di Mabel Bocchi, bisogna conoscere a tutto tondo la figura di questa giocatrice anticonformista che non solo ha scritto la storia della palla a spicchi nel nostro Paese ma è stata protagonista di prese di posizione molto forti nella sua vita, a partire dalla scelta del basket abbandonando la danza classica da piccola, a quella di non aver figli e di essere molto schietta nel rapporto con i suoi compagni, fino ad arrivare alle rivendicazioni a favore della parità di genere e delle atlete donne in un’epoca in cui tutto ciò non era scontato. Tuttavia, non ci sono state molto occasioni, nelle interviste concesse negli ultimi tempi, per scoprire chi sia Ryadh Bousrih, ex marito di Mabel Bocchi, ma di certo c’è che il matrimonio tra di loro è finito e che l’ex stella del basket è tornata single.

Paolo Esposito e Ala Ceoban, chi sono amanti diabolici/ Giallo di Gradoli: dai tradimenti al duplice omicidio

MABEL BOCCHI SULL’EX MARITO RYADH BOUSRIH: “FIGLI? NO, HO GIA’ FATTO DA MAMMA A…”

Di Ryadh Bousrih, ex marito di Mabel Bocchi, si può leggere in una bella intervista che la diretta interessata aveva concesso al ‘Corriere della Sera’: “Il mio marito tunisino? Dal quale sono divorziata… Ho conosciuto Ryadh a Monastir: lui era capo reception dell’hotel, dopo un anno ci siamo sposati sulla spiaggia di Mahdia” aveva risposto la 71enne, aggiungendo che oggi Bousrih vive in quel di Milano mentre lei ha deciso di fare rotta verso la Calabria per stare con la sorella. “Se mi pesa essere single? Sto di un bene che non immaginate. Quando dicono ‘la vita non si sa che cosa riserva’, ecco, io so già che cosa mi riserva: non voglio più nessuno tra i piedi” aveva risposto in modo tranchant, ribadendo che quelle nozze per lei erano state solo “un esperimento” e che invece lei, fedele al suo spirito che la contraddistingue da sempre, ero contraria.

Il silenzio grande, Rai 3/ Trama e cast del film diretto da Alessandro Gassman, oggi, sabato 3 agosto 2024

“Non sono diplomatica e questo, in un mondo ipocrita, non va bene. Mia madre mi chiamava ‘bocca della verità’: scoprendo qualcosa su Ryadh Bousrih, ex marito di Mabel Bocchi, si capisce come l’ex giocatrice abbia sempre voluto essere libera. Basta ricordare che questa “rompipalle ribelle” fu al centro di un gossip con Gianni De Michelis (“Eravamo solo amici, a me piacciono i belli”). Anzi, sul suo essere una donna da cronache rosa aveva puntualizzato: “Non tanto, non c’erano i social network (…) Quindi si erano inventati morosi e amanti”, aggiungendo di avere avuto anche una storia con un masai della Tanzania: “Il ragazzo di Zanzibar mi ha portato dai suoi: un mese indimenticabile. Mi hanno messo con i guerrieri, che non sono sposati. Non c’erano acqua e luce (…) Se mi manca un figlio? No, credeteci: non mi manca per nulla. Mi piacciono i bambini da zero a un anno, poi cominciano a rompermi le scatole. Forse però mamma lo sono stata: di qualcuno dei miei morosi…”. Firmato Mabel Bocchi.