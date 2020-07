Ryan Dorsey, ex marito Naya Rivera/ Il colpo di fulmine, il figlio e il divorzio choc

Ryan Dorsey è l’attore americano ex marito di Naya Rivera, la star di Glee che sta tenendo il mondo con il fiato sospeso in queste ore, dopo essere scomparsa in un lago della California. Dorsey è nato il 19 luglio del 1983, e compirà i 37 anni fra dieci giorni esatti. I due si incontrarono nel 2014, e fu un colpo di fulmine: pochi mesi dopo il loro primo contatto, decisero infatti di convolare a nozze il 19 luglio dello stesso anno, nella splendida cornice di Cabo San Luca, in Messico. La loro unione è però durata poco, visto che dopo appena quattro anni, nel 2018, hanno deciso di divorziare nonostante una vita fatta di sfarzi e di lusso (i due vivevano in fatto in una mega villa da 2 milioni di sterline in quel di Los Feliz). Prima di divorziare, il 24 febbraio del 2015 avevano annunciato di essere in attesa del loro primogenito, tale Josey, che oggi ha quattro anni, e che era in compagnia della mamma al momento della sua scomparsa. Quella fra Ryan e Naya fu una storia decisamente turbolenta, con l’attrice di Glee che finì addirittura per qualche ora in carcere, accusata di aver picchiato il proprio compagno.

RYAN DORSEY E LE SUE INTERPRETAZIONI PIU’ FAMOSE

La coppia si trovava a Chesapeake, città natale di Dorsey, quando, durante una passeggiata l’ex moglie avrebbe colpito l’attore alla testa e al labbro, molto probabilmente dopo una lite verbale molto violenta. A denunciare l’accaduto era stato il marito stesso, che aveva filmato il tutto per poi consegnare il video del proprio smartphone agli agenti. Naya, come detto sopra, passò qualche ora in galera poi il suocero pagò la cauzione da 1000 dollari e l’attrice poté tornare a casa. Il loro rapporto è stato comunque molto turbolento, e prima del divorzio datato 2018 i due erano già stati vicini al collasso due anni prima, nel 2016, quando la Rivera aveva chiesto la separazione per poi ritirarla ad ottobre del 2017 per dare serenità al figlio che all’epoca aveva appena 2 anni. Ryan Dorsey ha recitato in numerose serie tv e film, ma è noto al grande pubblico per le sue parti in Vampire Diaries, Ray Donovan e Shameless. Recentemente è stato visto nella serie tv per Netflix The I-Land, anche se con una parte marginale.



