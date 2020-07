Naya Rivera morta annegata nel lago Piru?/ La star di Glee scomparsa dopo un tuffo

E’ scomparsa l’attrice di Glee, Naya Marie Rivera. Come riferito nelle ultime ore da numerosi organi di informazione online, a cominciare dal New York Times, la donna, nota principalmente per il ruolo di Santana Lopez nella serie tv, si trovava presso il lago Piru, in California, in compagnia del figlio. Questi, un bimbo di appena quattro anni, è stato ritrovato da solo e addormentato sulla barca che avevano noleggiato, ma dei genitori non vi era traccia. Solo in seguito si è scoperto che il piccolo fosse il figlio dell’attrice e cantante a stelle e strisce, e la notizia è stata quindi ripresa dai principali media internazionali. L’auto di Naya si trovava parcheggiata vicino al molo e all’interno si trovava anche la sua borsa: cosa è successo? Il bambino ha raccontato alle forze dell’ordine che la mamma si era tuffata in acqua e non è più risalita e a questo punto non è da escludere che la stessa sia morta annegata, magari incontrando qualche “mulinello” che non le ha permesso di risalire in superficie.

NAYA RIVERA SCOMPARSA: TRE ANNI FA LA FURIBONDA LITE COL MARITO

Le ricerche sono in corso a tappeto in tutta la zona e al momento non è da escludere alcuna ipotesi. Restano dei dubbi circa il fatto che la borsa della Rivera si trovasse sull’auto: come mai l’ha lasciata incustodita e non l’ha portata con se? Tutti dilemmi che con grande probabilità verranno risolti a breve, nella speranza che l’attrice possa essere ritrovata in vita, anche se l’ufficio dello sceriffo della contea di Ventura ha parlato di “possibile vittima per annegamento”. La scomparsa è avvenuta nella giornata di ieri e le ricerche sono proseguite fino a notte fonda e con probabilità riprenderanno nella mattinata di oggi. La 33enne che ha recitato in sei stagioni della serie tv Fox, era salita alla ribalta delle cronache tre anni fa, quando era stata arrestata per aver picchiato il marito Ryan Dorsey a seguito di una lite furibonda davanti al loro figlio, Jorsey, lo stesso trovato sulla barca da solo.



