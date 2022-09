Ryan Reynolds scopre polipo dopo aver perso scommessa/ “Colonscopia mi ha salvato…”

Ryan Reynolds perde una scommessa e si sottopone a colonscopia

Ryan Reynolds ha perso una scommessa con il suo amico e collega Rob McElhenney e come pegno si è sottoposto ad una colonscopia. Da quello che aveva tutte le fattezze di essere un semplice scherzo tra amici, come confessano anche in un video che è stato fatto attorno alla vicenda, giunti ai loro 45 anni, però Reynolds ha scoperto un piccolo polipo che avrebbe potuto metterlo in pericolo di vita. La storia, attorno a cui è stato appunto prodotto un video, è diventata simbolo di una campagna di promozione dello screening preventivo al colon.

Deadpool, Italia 1/ "Il film aderisce alla tradizione del genere e..."

Nel video i due amici raccontano la loro vicenda, dicendo come abbiano scommesso che se uno dei due fosse riuscito ad imparare il gallese, l’altro si sarebbe sottoposto alla colonscopia, raccontata da Ryan Reynolds come “una semplice procedura che può letteralmente, e intendo letteralmente, salvare la tua vita”. Reynolds confessa anche che normalmente non avrebbe mai ripreso alcuna procedura medica per poi trasmetterla, ma si tratta di una circostanza particolare che potrebbe portare a salvare la vita a moltissime persone, con il suo semplice esempio. Il video segue passo passo la colonscopia di Ryan Reynolds, omettendo ovviamente le parti delicate e private.

Lanterna verde, 20/ "Ottime idee cinematografiche che però si scontrano con..."

Colonscopia a Ryan Reynolds, la scoperta del polipo

Inizialmente nel video Ryan Reynolds sembra tranquillo, anche se leggermente a sconforto all’idea di sottoporsi ad una colonscopia davanti ad una telecamera. Affronta il suo pegno alla scommessa persa contro Rob McElhenney quasi con il sorriso, scherzando, mentre il medico che ha svolto la procedura spiega che si tratta di un intervento che dura circa 30 minuti, ma la cui efficacia è sorprendente.

Dopo l’intervento, svolto lontano dalle telecamere, si vede nuovamente Ryan Reynolds sul lettino d’ospedale, con il medico che lo avvicina per dirgli che con la colonscopia sono riusciti ad individuare un “polipo estremamente piccolo”, sottolineando come la scommessa gli ha probabilmente salvato la vita. La colonscopia serve proprio a questo, a riscontrare in tempo eventuali problemi di salute, quando sono ancora ad uno stadio che non causa sintomi (e quindi difficilmente si pensa di essere malati), rimuovendoli tempestivamente come nel caso di Reynolds, operato subito dopo lo screening. L’esperienza di Reynolds, continua il video, ha anche stimolato McElhenney a sottoporsi a sua volta alla colonscopia, seppur avesse vinto la scommessa. Il fatto sorprendente? A lui sono stati trovati tre polipi, rimossi anche nel suo caso immediatamente.

RICATTO D'AMORE/ Video, Mary Steenburgen nel cast del film di Rai1

© RIPRODUZIONE RISERVATA