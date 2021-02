Sabina e Nicola, Uomini e Donne/ “Mi piace, ma vado con molta calma”

Nicola e Sabina aprono l’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne. Dopo il confronto tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua che annunciano di voler uscire a cena per un chiarimento definitivo, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Sabina e Nicola. La dama, dopo aver chiuso definitivamente con Claudio, ha deciso di voltare pagina cominciando ad uscire con Nicola. “Mi piace, ma vado con molta calma. Per il momento è una conoscenza appena iniziata”, afferma Sabina spiazzando Gianni Sperti. “Hai pensato a Claudio?”, chiede l’opinionista. “Non ci ho pensato. Ci siamo fatti male, ma vado avanti“, risponde la dama che ha deciso di rimettersi immediatamente in gioco uscendo con Nicola. Le parole di Sabina scatenando, però, la reazione di Claudio.

SABINA, SCONTRO CON CLAUDIO A UOMINI E DONNE

Claudio non gradisce la decisione di Sabina di uscire subito con Nicola. “Non riesco a capirla. Due settimane fa diceva di voler uscire dal programma con me e una settimana dopo esce con un’altra persona. Non capisco se abbia finto con me o se stia fingendo ora con Nicola“, afferma Claudio. “Non capisco a cosa serva questo tuo intervento. Non sto fingendo. Sto iniziando una nuova conoscenza dopo il tuo rifiuto”, ribatte la dama. “Io la penso come Claudio. Sei libera di andare avanti, ma non puoi dire che non ci pensi più. Dopo una settimana non puoi dire di non pensarci più”, afferma Gianni Sperti. A difendere Sabina e la sua scelta di andare avanti sono, invece, Tina Cipollari e Maria Tona.



