Sabina, Nathan e Neal, moglie e figli Dennis Fantina/ Insieme prima di “Amici”

Dennis Fantina, attuale concorrente di Tale e Quale Show, è sposato dal 2005 con Sabina. Lontana dal mondo delle spettacolo, Sabina era già al fianco di Dennis quando ha vinto la prima edizione di Amici di Maria De Filippi (all’epoca ancora “Saranno famosi”) nel 2002. “Siamo insieme da sei anni. Spero di sposarla e avere da lei almeno tre figli”, aveva detto il cantante in un’intervista dopo la vittoria del talent show. “Sabina canta con me nelle serate al piano bar, quelle che mi permettevano di arrotondare lo stipendio quando lavoravo nei locali. Vogliamo sposarci e costruire una famiglia numerosa”, aveva aggiunto.

Sabina e Dennis hanno avuto due figli, Nathan e Neal. Mentre Sabina è molto riservata, i due ragazzi appaiono in qualche scatto pubblicato sui canali social del padre.

Dennis Fantina e Sabina: insieme anche nelle difficoltà

Le uniche foto di Sabina, sul profilo Instagram del marito, risalgono all’estate 2015: “Drink con la Pupa al castello di San Giusto…con vista mozzafiato del golfo di Trieste e la musica di Dj Ronnie”, ha scritto il cantante pubblicando un selfie insieme alla moglie. Dennis Fantina e la moglie sono sempre rimasti insieme, anche nei momenti più difficili della carriera del cantante: “Si fa fatica, veramente fatica a mantenersi solo con questo. Non è fattibile. Fortunatamente c’è mia moglie che lavora e ci arrangiamo come possiamo. Si sopravvive”, aveva racconto qualche anno fa a All Music Italia. Neal, il figlio più piccolo, ha seguito le orme del padre: studia chitarra con ottimi voti e risultati (anche l’attestato è visibile sul profilo Instagram del padre).

