Sabino Cassese Presidente della Repubblica?/ “Onorato e felice. Vedremo…”

«Come sto? Bene, bene, vedremo…»: Sabino Cassese è, a sorpresa (come anticipato dal nostro editoriale di Antonio Fanna, ndr), il personaggio più importante e chiacchierato di queste ultime ore nei palazzi attorno al Quirinale. Con anche la quarta votazione che andrà in fumata nera, sarà probabilmente lo scrutinio di domani ad essere decisivo per le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica: dopo una girandola di “nomi”, “rose” e “candidabili”, ieri il “blitz” – con tanto di smentita di rito, comprensibile – di Matteo Salvini a casa di Sabino Cassese potrebbe aver messo un mattonino importante per la partita del Colle.

Raggiunto dall’Adnkronos, il presidente emerito della Corte Costituzionale, nonché uno dei giuristi più eminenti del nostro Paese – con un recente passato di “picconatore” dei Dpcm del Governo Conte e in generale sulla gestione politica della pandemia degli ultimi 24 mesi – non si presta al “giochino” di confermare o meno la visita del leader della Lega. «Mio nome indicato come Presidente, come la vivo? Come dicono gli inglesi… as usual». Tenuto conto che solo qualche mese la sua risposta era stata molto più che netta («ho 86 anni, se lo tolgano dalla testa»), è evidente che qualcosa nello scenario sia cambiato e molto rapidamente.

CASSESE IL NOME PER “SPARIGLIARE” IL TAVOLO DEI LEADER

I colloqui e gli incontri proseguono per l’86enne Sabino Cassese, più attivo che mai nonostante l’età e mantenendo pur sempre un “basso profilo” che lo contraddistingue. Alla domanda del cronista di Adnkronos se sa sarebbe onorato, anzi, felice se questa spinta nei suoi confronti si concretizzasse? La risposta è a metà: «Certo!… Eh, non lo so, non lo so… Ma sentiamoci dopo…». Il nome circolato ieri sera ha fatto breccia in parte del Centrodestra e pure nel Centrosinistra, anche se per il momento nessuno si azzarda a tirarlo fuori nella rosa dei nomi candidabili: certo però le parole usate stamattina da Salvini per motivare la scelta dell’astensione alla quarta votazione si avvicinano molto più ad una conferma di tale opzione, «Abbiamo scelto per l’astensione per evitare gli scontri, non vogliamo prove di forza. Ci prendiamo un’altra giornata perché voglio allargare il campo del centrodestra e trovare un nome di altro profilo istituzionale». Secondo i rumors riportati da “Dagospia” tra le fila dei parlamentari la partita a questo punto potrebbe essere a 3 per “sparigliare” le carte al tavolo dei leader: «Siamo lieti di annunciare che domani avremo il nuovo Capo dello Stato», sussurrano dalle parti di Roberto D’Agostino, «il Centrodestra ha deciso di proporre la disponibilità a votare un nome di alto valore istituzionale. Ergo: Mattarella-Bis, Amato ma soprattutto Sabino Cassese». Decisione finale (forse) nel vertice del Centrodestra di questa sera, fissato alle ore 19.

