Sabrina Ferilli a Tina Cipollari “Ti voglio baciare”/ Maria De Filippi “Che paracula”

Tina Cipollari finalmente a Tu si que vales. Dopo due settimane, la celebre opinionista di Uomini e Donne ha fatto il suo ingresso trionfale, accolta con entusiasmo dal pubblico e da Sabrina Ferilli, che l’ha acclamata e applaudita. Proprio Tina ha ricordato quanto accaduto nelle ultime settimane. “C’è stata una rivolta sul web per quello che è successo. Ero qua fuori, avevo preparato un numero strepitoso. Volevo esibirmi, non come concorrente. Era un’esibizione aerea con un team canadese, mi sono preparata per sei mesi”, ha raccontato Tina.

“Mi sono anche messa a dieta”, ha aggiunto Tina Cipollari, che poi ha incassato la battuta di Maria De Filippi: “Si, si è visto”. Niente esibizione comunque. “Purtroppo, non mi posso esibire, il team si è rifiutato. Quindi, sono qui solo per un saluto”.

Maria De Filippi e il siparietto con Tina Cipollari: “Vergogna…”

Prima dei saluti, comunque, Tina Cipollari ha incassato i complimenti di Sabrina Ferilli. “Ti voglio baciare, perché mi stai simpaticissima, trovo che sei una donna di un’intelligenza particolare, oltre ad essere bella”. Poi l’opinionista di Uomini e Donne ha finto di andarsene, per poi rientrare con il suo libro, tra le risate di Maria De Filippi. “Ma guarda che paracula che sei. Hai capito? Fai veramente vergogna. Ah non puoi parlare del libro? Tina vai via”, ha detto Maria De Filippi quando la sua opinionista ha mostrato il suo libro in favore di telecamera. “Il team canadese è una bufala”, ha scherzato Maria De Filippi. Dopo che Tina Cipollari ha lasciato lo studio, l’attrice ha spiegato: “Non l’avevo riconosciuta da lontano, elegantissima”. La conduttrice invece ha replicato: “Paraculissima ed elegantissima”.

