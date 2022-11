Sabrina Ferilli “Amoreggiavo a Civitella San Paolo”/ “Io e l’ex fidanzato Malatesta…”

Sabrina Ferilli in una valle di lacrime per Antonietta Messina, la finalista di Tu si que vales 2022 che ha portato sul palco la sua voglia di vivere. La donna, infatti, combatte da tempo contro la malattia, in particolare il tumore. L’attrice è rimasta nuovamente colpita dalla sua esibizione canora, ma nel corso della conversazione con la donna si è lasciata andare anche a delle confidenze personali che riguardano il suo passato, in particolare un ex fidanzato.

“Tu sai che io avevo un fidanzato Malatesta? Il nome non me lo ricordo, ma il cognome sì, come in caserma”, ha cominciato a raccontare Sabrina Ferilli rivolgendosi a Maria De Filippi e a tutti i presenti.

Sabrina Ferilli e la confessione sull’ex fidanzato…

“Era bello come il sole, ma veniva da Civitella San Paolo”, ha continuato a raccontare Sabrina Ferilli a Tu si que vales su questo ex fidanzato misterioso. “Ormai ho perso le tracce, ma ci piacevamo parecchio. Andavo anche a Civitella San Paolo ad amoreggiare. È un bellissimo paese”, ha spiegato l’attrice. Belen Rodriguez ha colto la palla al balzo per lanciare una proposta a Maria De Filippi: “Possiamo chiamarlo a C’è posta per te a questo punto”. Sabrina Ferilli ha però commentato: “Ormai è passato tanto tempo…”. Chissà se Maria De Filippi raccoglierà la sfida…

