Tu si que vales 2022, finale/ Diretta e vincitore: emozioni con Belen Rodriguez…

Tu si que vales 2022, anticipazioni e diretta finale 19 novembre

Sabato 19 novembre, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con Tu si Que vales 2022. Quella che si conclude questa sera è un’edizione che ha convinto ancora una volta il pubblico. Nonostante la concorrenza di Ballando con le stelle 2022, Tu sì que vales 2022 ha incollato, ogni settimana, milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. L’appuntamento con la finalissima è sicuramente imperdibile. Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni condurranno in diretta l’ultimo appuntamento con la nona edizione di Tu si que vales al termine del quale sarà decretato il vincitore.

Chi sono Die Mobiles, finalisti Tu si que vales 2022/ Un gioco di ombre straordinario

Questa sera, il compito di giudicare i finalisti non toccherà ai giudici Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Gerry Scotti, ma al pubblico che, attraverso il televoto, potrà regalare la vittoria e il montepremi finale da 100mila euro al più meritevole.

I finalisti di Tu si que vales 2022: chi sarà il vincitore?

Questa sera, sul palco di Tu si que vales 2022, saliranno tutti i finalisti che proveranno a portare a casa la vittoria con i grandi consensi del pubblico. I concorrenti che si sfidano per il titolo di “campione” sono: la cantante Antonietta Messina, gli acrobati Arte Algo, l’atleta inventore Diego Gastaldi, il gruppo teatrale che gioca con le ombre Die Mobiles, padre e figlio acrobati Dima e Roman, i pole dancers Fiammetta Orsini e Francesca Prini, il pilota di monoruota Hunter Howell, il mentalista James, il fachiro Muy Moi; gli ex ginnasti The Lads, il mimo comico Trygve Wakenshaw e l’acrobata aerea Yelizaveta Krutikova.

Trygve Wakensha, chi è il finalista Tu si que vales 2022/ Tra l'esilarante e il comico

Solo uno tra tutti i finalisti porterà a casa la vittoria e il montepremi finale da 100mila euro. Il pubblico potrà esprimere la propria preferenza attraverso il televoto.

I finalisti della Scuderia Scotti e come vedere la finale di Tu si que vales 2022 in streaming

Questa sera si svolgerà anche la finale della Scuderia Scotti di Tale e quale show. A contendersi la vittoria saranno i ballerini Valter La Mantia e Giovanni Lepori e il cantante Roberto Maurici. Chi conquisterà la vittoria finale dopo aver sbaragliato la concorrenza degli altri bizzarri talenti?

Come sempre, la finale di Tu si que vales 2022 è visibile in diretta televisiva su canale 5, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity che consente anche di recuperare le precedenti puntate del talent show.

James, chi è il finalista di Tu si que vales 2022/ Il mentalismo e le sue doti

© RIPRODUZIONE RISERVATA