Sabrina Ferilli: botta e risposta con un hater/ “Se Totti fosse tuo marito non rideresti”. Lei replica e…

Sabrina Ferilli e lo sketch con Francesco Totti

Sabrina Ferilli, nelle scorse ore, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video in cui è protagonista di uno sketch con Francesco Totti girato per la trasmissione House Party. Nel video condiviso, Sabrina chiede a Totti: “Faresti uno spogliarello per me?” e lui risponde – “Dipende”. Tanti i commenti sotto il post anche da parte di volti noti. Tra i vari messaggi lasciati dai followers della Ferilli, spunta anche quello di Isabella Ferrari che, oltre ad aver lasciato due cuori rossi, ha scritto: “Ahahaha”. Un commento scherzoso e tranquillo quello dell’attrice che, però, non è piaciuto a tutti.

Ilary Blasi e Francesco Totti: la fine del matrimonio vale oro/ Boom di citazioni...

Qualcuno, infatti, non ha gradito la risata di Isabella Ferrari e, facendo riferimento al momento privato che sta affrontando Francesco Totti per la fine del matrimonio con Ilary Blasi, ha risposto all’attrice. All’hater, però, ha risposto a sua volta la stessa Ferilli.

Sabrina Ferilli zittisce gli haters

Dopo aver letto il commento di Isabella Ferrari sotto il video dedicato a Francesco Totti da Sabrina Ferilli, una signora ha commentato: “Se era tuo marito col cavolo che ridevi”. Se la Ferrari ha preferito evitare di rispondere per evitare una discussione social, la Ferilli, invece, sul proprio profilo, ha deciso di rispondere ricordando a tutti che il video pubblicato era semplicemente uno sketch risalente a qualche anno fa.

Noemi Bocchi, l'ex fidanzato Gianfranco Apicerni "Perchè è finita? Argomento delicato"/ Ma su lei e Totti...

“C’è solo da ridere! E’ uno sketch”, è stata la replica di Sabrina Ferilli. “Si , ma la tempistica non è delle migliori”, ha ribattuto un’altra signora facendo riferimento alla fine del matrimonio tra Totti e Ilary.

LEGGI ANCHE:

Noemi Bocchi toglie il nome dal citofono/ Visite poco gradite dopo lo scoop su Totti

© RIPRODUZIONE RISERVATA