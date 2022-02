Sabrina Ferilli, chi è l’attrice conduttrice di Sanremo 2022/ Il legame speciale con Maria De Filippi

Sabrina Ferilli è la co-conduttrice d’eccezione scelta per affiancare Amadeus stasera al Festival di Sanremo 2022. Una scelta azzeccata che porterà sul palco del Teatro Ariston una nuova stella. L’attrice è da tanti anni tra i volti più apprezzati sia del piccolo che del grande schermo, avrà quindi sicuramente modo di dare il suo grande contributo anche in questa grande esperienza come quella di calcare il palco dell’Ariston. L’artista romana ha di recente ultimato le riprese per il suo prossimo lavoro cinematografico, ormai pronto per essere ospitato nelle sale di tutta Italia. Il film si intitola Il sesso degli angeli, ideato da Leonardo Pieraccioni e prodotto da Rai Cinema in collaborazione con levante. L’uscita nelle sale è prevista per il 10 febbraio, per cui proprio poco dopo l’esperienza del Festival. Di recente Sabrina Ferilli si è lasciata andare su diverse tematiche in un intervista esclusiva per Il Messaggero. L’artista ha raccontato del suo recente approccio ai social network, spiegando come attraverso post che la ritraggono tra lavoro e vita privata riesca a raggiungere anche tantissimi giovani che poco conoscono la sua longeva carriera cinematografica e non solo. Inoltre, la Ferilli ha scelto di parlare anche di un tema molto delicato al momento, ovvero quello del politicamente corretto.

Sabrina Ferilli, il politicamente corretto e…

Sabrina Ferilli ha spiegato di non condividere la troppa attenzione mediatica sul tema del politicamente corretto. Ha minimizzato alcune esagerazioni del caso che spesso prendono di mira concetti e azioni banali che fanno parte della quotidianità e che non hanno nulla a che vedere con le interpretazione esasperate che spesso vengono fuori. Entrando nel merito dell’argomento ha posto come esempio la questione della giornalista che ad Empoli ha ricevuto uno spiacevole palpeggio da parte di un tifoso. L’attrice ha chiaramente condannato l’accaduto, ma ha anche invitato a non confondere cose che sembrano simili ma che in realtà sono decisamente lontane. Nello specifico, ha chiarito che dal suo punto di vista non si può parlare di violenza sessuale, bensì di maleducazione oltre che di cattivo esempio per tutta la categoria maschile.

Sabrina si è anche dilungata sulla sua recente esperienza televisiva per Tu Si Que Vales. Ha infatti ammesso quanto sia difficile vestire i panni del giudice, seppur in maniera goliardica. In ogni caso ha parlato dell’esperienza decisamente in tono positivo. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, è attualmente legata ad uno degli imprenditori italiani più influenti, Flavio Cattaneo. Tra i tanti ruoli l’uomo è stato amministratore delegato dell’azienda Telecom oltre che direttore della Rai. Attualmente riveste il ruolo di presidente esecutivo della società Italo.

