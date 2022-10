Sabrina Ferilli con la sciarpa della Lazio/ “Suor Paola, questa è una scomunica…”

Sabrina Ferilli con la sciarpa della Lazio, chi l’avrebbe mai detto? Nessuno, visto che il tifo dell’attrice per la Roma è noto. Celebre è pure lo spogliarello al Circo Massimo per la vittoria dello scudetto nel 2001 del club giallorosso. Ma niente ha potuto quando Suor Paola, la religiosa tifosa della Lazio, si è presentata in studio consegnandole la sciarpa biancoceleste. Tutto è cominciato con l’esibizione del Sister Football Team, arrivato a Tu si que vales per sfidare i giudici del programma.

Durante la breve partita le suore del Sister Football Team hanno indossato la maglia della Lazio, particolare che è passato forse inosservato in quei momenti così concitati e divertenti. Peraltro, Sabrina Ferilli non è neppure riuscita a segnare il rigore alle suore, poi è stata presa in contropiede proprio da suor Paola a Tu si que vales.

Suor Paola regala sciarpa della Lazio a Sabrina Ferilli a Tu si que vales

Suor Paola è stata accolta tra gli applausi a Tu si que vales. “Forse ho capito perché hanno la maglia della Lazio”, ha scherzato Teo Mammuccari. Dopo aver incassato i complimenti di Maria De Filippi, ha replicato con ironia: “Vi hanno fatto vincere apposta, devono fare le buone azioni anche in tv”. Prima di salutare tutti, però, ha chiesto ai giudici di non offendersi per il gesto che stava per compiere. A quel punto Sabrina Ferilli ha capito tutto: “Ahia, ho paura”. Suor Paola si è avvicinata mentre lei si rimetteva le scarpe dopo la partita: “Credevo che me la davi in testa”. Ed ecco la sciarpa della Lazio: “Questa è una cosa pesante, è una scomunica! Quale colore mi sta meglio? Ognuno ha i suoi credi. Comunque ce la leviamo subito”, ha replicato ironicamente Sabrina Ferilli. Un regalo apprezzato, ma non gradito del tutto dalla tifosa giallorossa.

