Sabrina Ferilli e il ‘giornalista col ciuffo’, chi è?/ “Me salutavi? Non capivo…”

Dall’arrabbiatura di Amadeus allo “smarrimento” di Sabrina Ferilli: è show in sala stampa!

È successo di tutto nella conferenza stampa di oggi del Festival di Sanremo 2022, quella della finale della kermesse canora. Dall’arrabbiatura di Amadeus per le polemiche sull’esibizione di Jovanotti e Gianni Morandi nella serata delle Cover ad una caduta improvvisa in Sala Stampa che ha portato Sabrina Ferilli ad un simpatico siparietto con il giornalista Giordano: “È stecchito. Ah, stai in piedi? Per un attimo non ti ho visto più, ho sentito un botto, dico ‘abbiamo bruciato Giordano’. Te conveniva fa la domanda!”, ha scherzato. Poi in occasione di una domanda è scoppiato il “caso del giornalista col ciuffo”, simpaticamente s’intende.

Al microfono si è avvicinato un giornalista di Fanpage che prende la parola. “Io non so da dove viene la voce”, ha detto l’attrice spaesata. Il collega per farsi notare da Sabrina Ferilli ha cominciato a muovere la mano, ma l’attrice era distratta dal “giornalista col ciuffo”. Pare che si riferisse al nostro inviato a Sanremo, Jacopo D’Antuono, presente in sala stampa per seguire la conferenza stampa.

Sabrina Ferilli distratta dal “giornalista col ciuffo”…

“Mi ero focalizzata su questo ragazzo col ciuffo. Me salutavi, che me salutavi?”, ha sbottato simpaticamente Sabrina Ferilli suscitando ilarità tra i presenti. “È lui e io continuavo a guardare lui, poi con le mascherine dico ‘parlerà lui’, poi vedevo che era un saluto strano. Mi saluta mentre parla? Era una cosa curiosa. Eccolo!”, ha aggiunto l’attrice vicino ad un Amadeus divertito dalle sue battute e da quell’ironia che sicuramente sarà uno degli ingredienti della sua partecipazione, come quella sulla conduzione del Festival di Sanremo nei prossimi anni: “Amadeus ti vuoi fermare? Ma che te frega? L’hai detto ‘mi fermo’, no… Vabbè, lo aveva detto pure Mattarella ma poi vedi che succedono cose, ci sono cause maggiori che rimettono tutto in discussione”.

