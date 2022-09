Sabrina Ferilli fa infuriare concorrente di Tu si que vales/ “Non ti faccio giocare sulla mia pelle” e va via

Sabrina Ferilli fa infuriare un concorrente a Tu sì que vales: tutta colpa di Giovannino!

Un momento surreale quello che va in scena nel corso della nuova puntata di Tu sì que vales 2022. Dopo un inizio tranquillo tra esibizioni da 100% e qualche intrusione di Giovannino, sul palco arriva Fabio Albanesi, un attore teatrale di 59 anni che ha preparato un monologo tratto dal Cyrano De Bergerac. L’esibizione parte ma l’attore viene distratto dopo pochi secondi dall’ingresso di Giovannino che si piazza al fianco della Ferilli. Lei cerca di rimanere concentrata ma Giovannino entra ed esce più volte, spezzando l’attenzione. Cosa che fa infuriare il concorrente che si interrompe e chiede a Giovannino di uscire.

Il simpatico personaggio, ormai mascotte di Tu sì que vales, incolpa però proprio la Ferilli: “È lei che mi chiama qui!” È chiaro che dietro tutta la scena si nasconde uno scherzo ai danni della Ferilli che, però, non capisce bene cosa stia accadendo e ci casca con tutte le scarpe.

Fabio Albanesi attacca Sabrina Ferilli e lascia lo studio

Il concorrente di Tu sì que vales viene interrotto più volte e finisce per accusare Sabrina Ferilli. I toni si alzano, l’atmosfera si scalda anche perché i giudici alimentano la questione, chiedendo alla Ferilli di smettere di chiamare Giovannino. Lei nega di avere qualche colpa in tutta questa scena ma l’uomo si infuria e la accusa: “Che gioco è questo? Stai giocando? Non ti faccio giocare sulla mia pelle!” Infine, scusandosi col pubblico, va via senza concludere la sua esibizione.

